Mô tô giá từ 60 triệu đồng, mạnh 35,6 mã lực, có Quick Shifter và ABS

TVS Apache RTR 310 2026 cập nhật loạt phiên bản, bổ sung QuickshifterBên cạnh việc bổ sung các tùy chọn màu sắc mới, TVS Apache RTR 310 2026 còn được điều chỉnh danh mục phiên bản và tăng cường trang bị, trong đó đáng chú ý là hệ thống Quickshifter.

Tham gia phân khúc naked-bike dưới 350 cc tại thị trường Ấn Độ, Apache RTR 310 gây chú ý nhờ thiết kế hầm hố, sắc sảo cùng danh sách trang bị phong phú. Ở phiên bản 2026, mẫu xe tiếp tục được cung cấp với nhiều lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Về vận hành, Apache RTR 310 2026 tiếp tục sử dụng động cơ dung tích 312,2 cc, sản sinh công suất tối đa 35,6 PS và mô-men xoắn cực đại 28,7 Nm. Động cơ đi kèm hộp số 6 cấp, đồng thời được bổ sung Quickshifter giúp việc sang số nhanh và thuận tiện hơn.

Mẫu xe tiếp tục sở hữu loạt trang bị đáng chú ý như màn hình TFT, hệ thống treo trước và sau có thể điều chỉnh, nắp ly hợp trong suốt, kiểm soát hành trình, bộ đo lường quán tính 6D IMU, Launch Control, hệ thống khởi động không cần chìa khóa và cảm biến áp suất lốp TPMS.

Tùy từng phiên bản, Apache RTR 310 còn được trang bị ABS khi vào cua, kiểm soát hành trình khi vào cua và kiểm soát lực kéo khi vào cua. Các tính năng hỗ trợ vận hành khác gồm kiểm soát lực kéo tuyến tính, kiểm soát mô-men xoắn khi giảm tốc và hệ thống chống nhấc bánh sau.

Tại thị trường Ấn Độ, TVS Apache RTR 310 2026 có giá khởi điểm từ 230.000 rupee, tương đương khoảng 60 triệu đồng khi quy đổi theo tỷ giá hiện tại.