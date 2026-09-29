Mazda CX-90 PHEV bất ngờ giảm giá hơn 80 triệu đồng tại đại lý

Theo thông tin từ đại lý, gói khuyến mại dành cho Mazda CX-90 gồm 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 46 triệu đồng cùng 5 quyền lợi bổ sung có tổng giá trị 35 triệu đồng. Khách hàng có thể lựa chọn quy đổi các quyền lợi này thành tiền mặt để khấu trừ trực tiếp vào giá bán xe.

Với giá niêm yết 2,299 tỷ đồng, phiên bản CX-90 PHEV sau khi quy đổi toàn bộ ưu đãi sẽ có giá tương đương khoảng 2,218 tỷ đồng. Mức hỗ trợ này giúp mẫu SUV của Mazda có giá bán thực tế thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu.

Tại Việt Nam, Mazda CX-90 hiện được phân phối chính hãng với 3 phiên bản. Hai phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc có giá lần lượt 1,899 tỷ và 1,949 tỷ đồng, trong khi bản PHEV cao cấp nhất có giá 2,299 tỷ đồng.

Ở tầm giá này, CX-90 cạnh tranh với một số mẫu SUV cỡ lớn như Volkswagen Teramont. Teramont X 5 chỗ hiện có giá từ 1,998 tỷ đến 2,168 tỷ đồng, trong khi bản Teramont President 6 chỗ có giá 2,488 tỷ đồng. Hyundai Palisade cũng là một cái tên đáng chú ý trong cùng nhóm xe, dù giá niêm yết mới của mẫu xe này hiện chưa được công bố; phiên bản hybrid tự sạc được dự kiến có giá cao nhất khoảng 1,7 tỷ đồng.

Điểm khác biệt đáng chú ý của Mazda CX-90 PHEV nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ truyền động đi kèm hộp số 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD.

Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh, cho phép di chuyển thuần điện hơn 42 km. Theo công bố của Mazda, mức tiêu thụ nhiên liệu của CX-90 PHEV đạt 2,37 lít/100 km trong điều kiện đo tiêu chuẩn.

Không gian nội thất của Mazda CX-90 PHEV được thiết kế theo hướng cao cấp với cấu hình 7 chỗ, ghế bọc da Nappa và hàng ghế trước tích hợp tính năng sưởi, làm mát. Danh sách trang bị gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm 12,3 inch, HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời panorama và camera 360 độ. Xe cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense, bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái.