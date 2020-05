Xe SUV Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam nâng cấp lên đồng hồ kỹ thuật số

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Người dùng Mitsubishi Pajero Sport nâng cấp cụm đồng hồ kỹ thuật số Digital hiển thị đa thông tin theo phiên bản nâng cấp mới và bộ vô lăng đầy đủ nút bấm chức năng.

Một người sở hữu xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản đời 2017 – 2019 vừa nâng cấp lên đồng hỗ kỹ thuật số như trên phiên bản nâng cấp sắp được giới thiệu tại VIệt Nam. Cụ thể, cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số Digital là một trong những trang bị mới đáng giá nhất ở phiên bản nâng cấp. Ngoài ra, phiên bản nâng cấp facelift giữa đời, chia sẻ nhiều chi tiết trong đó gồm bố cục cụm đồng hồ không thay đổi, nên Pajero Sport đời 2017 – 2019 hoàn toàn có thể nâng cấp cụm đồng hồ kỹ thuật số Digital 8 inch của phiên bản Pajero Sport facelift 2020.​​

Bên cạnh đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số, Mitsubishi Pajero Sport đời cũ 2017 – 2019 còn được một số người dùng thay đổi cụm nút bấm vô lăng có nhiều tính năng hơn, trong đó đáng chú ý là tính năng Lim – Giới hạn tốc độ cho hệ thống Cruise Control rất hữu ích giúp người lái có thể chỉnh tốc độ tối đa, tránh vượt quá tốc độ cho phép. Ngoài cung cấp các tiện nghi hơn cho chủ sở hữu, việc tự nâng cấp các tính năng có trên Pajero Sport facelift sẽ giúp tăng giá trị sử dụng cho xe.​

Mitsubishi Pajero Sport 2020 được trang bị đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số có kích thước 8 inch trên. So với đồng hồ analog hiện tại, cụm đồng hồ kỹ thuật số cho phép hiển thị trực quan và nhiều thông tin hơn trên màn hình 8 inch với màu sắc khá bắt mắt​

Những điểm mới mẽ trên Pajero Sport 2020 nằm ở thiết kế theo ngôn ngữ “Dynamic Shield” tương tự như Triton và Xpander mới, loại bỏ động cơ Xăng V6, dung tích 3.0L. Thay vào đó, Pajero Sport 2020 chỉ có duy nhất lựa chọn động cơ Dầu 4 xy lanh, dung tích 2.4L tăng áp (Turbo), cho công suất tối đa 178 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430Nm có được tại 2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (2WD) hoặc bốn bánh (4WD - Super Select 4WD-II + có khoá vi sai) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT).​

Ngoài ra, Pajero Sport 2020 còn hứa hẹn sẽ mang nhiều trang bị công nghệ, hệ thống an toàn và hỗ trợ lái như: Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), bên cạnh kiểm soát hành trình chủ động (Active Cruise Control), cảnh báo điểm mù (BSM), phanh tự động khẩn cấp (AEB) hay camera quan sát xung quanh xe AVM – Around View Monitor, những tính năng an toàn đầy đủ như xe sang.

Phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport trong thời gian ra mắt tại Thái Lan.

Tại thị trường Việt, Mitsubishi Pajero Sport là một dòng xe SUV rất đặc biệt trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, khi từ trước đến nay Pajero Sport luôn có một lượng khách hàng riêng, những khách hàng trung thành với thương hiệu Mitsubishi, thích ngồi sau vô lăng trải nghiệm cầm lái và phục vụ gia đình.

Trên thực tế, rất hiếm khi bắt gặp một chiếc Mitsubishi Pajero Sport sử dụng xe chạy dịch vụ như Toyota Fortuner.​ Trong thời gian tới, Mitsubishi Việt Nam (MMV) nhiều khả năng sẽ sớm giới thiệu dòng xe SUV 7 chỗ Pajero Sport 2020 mới tại thị trường Việt, khi trước đó mẫu xe chạy thử đã bị bắt gặp trên đường chạy thử nghiệm tại Hà Nội.​

Nguồn ảnh: Nguyễn Mạnh Thái​

