Mazda2 Hatchback cũ bán lại giá cực hợp lý

Theo khảo sát trên những trang chuyên mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, Mazda2 Hatchback là dòng xe cũng được bán lại khá phổ biến, đồng thời có mức giá bán hợp lý.

Đơn cử, một chiếc Mazda2 Sport Luxury đời 2022 với số ODO tầm 30.000 - 40.000 km, đang được chủ xe rao bán lại với giá từ 425 - 440 triệu đồng. Ở năm 2022, Mazda2 Sport Luxury có giá bán niêm yết là 574 triệu đồng và giá lăn bánh rơi vào khoảng 643 - 673 triệu đồng.

Như vậy sau khoảng 3 năm sử dụng, chủ xe chịu lỗ khoảng hơn 200 triệu đồng - một con số hợp lý. Và về phía người mua thì đây lại là lựa chọn rất đáng cân nhắc bởi lẽ từ khi giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2020 tới nay, Mazda2 Sport gần như không có thay đổi đáng kể nào.

Và nếu không muốn đời xe quá cũ, thì hiện tại mẫu Mazda2 Sport Luxury đời 2024 với số ODO tầm 10.000 km cũng được rao bán lại với mức giá bán 527 triệu đồng, bằng giá bán mới tuy nhiên khi mua xe cũ khách hàng sẽ chỉ phải trả phí trước bạ 2%, tiết kiệm hơn mức phí trước bạ áp dụng với xe mới.

Mazda2 Hatchback là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách thể thao, hiện đại và sự linh hoạt trong từng chuyển động. Khác biệt với dáng vẻ truyền thống của dòng sedan, phiên bản Hatchback mang đến cái nhìn năng động và cá tính hơn, đặc biệt thu hút giới trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch.

Bên trong khoang lái, nội thất của Mazda2 Hatchback được thiết kế tinh tế với sự kết hợp giữa da và nỉ cùng chỉ khâu màu đỏ nổi bật. Xe trang bị vô lăng 3 chấu thể thao tích hợp nút điều khiển và lẫy chuyển số, màn hình giải trí trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động cùng nhiều tiện ích khác. Hàng ghế sau rộng rãi, có bệ tỳ tay trung tâm và có thể gập theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý – rất tiện cho các gia đình trẻ khi đi dã ngoại hay di chuyển nhiều hành lý.

Mazda2 Hatchback vận hành ổn định nhờ khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe có hai chế độ lái Normal và Sport, tiêu thụ nhiên liệu ở mức tiết kiệm chỉ khoảng 5,75L/100km đường hỗn hợp – một con số lý tưởng trong phân khúc.

Về an toàn, Mazda2 Hatchback được trang bị đầy đủ các hệ thống cần thiết như ABS, EBD, EBA, DSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến sau và cảnh báo chống trộm. Ở phiên bản cao nhất, xe được trang bị 6 túi khí bổ sung hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.