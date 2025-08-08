Đây là những mẫu xe Hybrid được người Việt ưa chuộng

Kết quả này đánh dấu một bước tiến quan trọng, khép lại nửa đầu năm 2025 với mức tăng trưởng của xe hybrid lên đến gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với dòng xe này, với phần lớn khách hàng lựa chọn các mẫu xe hybrid đến từ Toyota.

Toyota là hãng đi tiên phong trong việc đưa xe Hybrid đến thị trường Việt Nam.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số ô tô mới của các thành viên VAMA trong tháng 6 đạt 31.977 xe, tăng 9% so với tháng trước đó. Trong số này, xe hybrid chứng kiến sức tăng trưởng khá mạnh mẽ.

Cụ thể, trong sáu tháng đầu năm 2025, tổng lượng ô tô hybrid tiêu thụ tại Việt Nam đạt 5.658 xe, tăng 2.210 xe so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy ô tô hybrid đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt nhờ vào những lợi thế như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc.

Các thương hiệu ô tô cũng đang tích cực bổ sung phiên bản hybrid vào danh mục sản phẩm của mình, điều này tạo sức hút lớn với khách hàng. Hiện tại, Toyota đã có 6 mẫu xe hybrid, Honda có 3 mẫu, trong khi KIA cũng đã giới thiệu 2 mẫu xe hybrid. Sự đa dạng trong lựa chọn đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam.

Toyota Innova Cross Hybrid là mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2025.

Xe hybrid Toyota cho các đối thủ hít khói

Theo số liệu từ VAMA, trong tổng số hơn 1.150 xe hybrid được bán ra trong tháng 6/2025, chỉ riêng Toyota đã chiếm ưu thế vượt bậc với 771 xe bán ra. Trong nửa đầu năm 2025, xe hybrid của thương hiệu Nhật Bản này đã đạt 3.444 xe, tăng 1.762 xe (51,2%) so với cùng kỳ năm ngoái. Hai mẫu xe hybrid bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam là Toyota Innova Cross Hybrid và Toyota Corolla Cross Hybrid.

Được biết, Toyota Innova Cross Hybrid tiếp tục dẫn đầu với 306 xe bán ra trong tháng 6, nâng tổng doanh số lên 1.313 xe trong nửa đầu năm 2025. Bên cạnh đó, Toyota Camry Hybrid cũng góp mặt trong top 5 ô tô hybrid bán chạy nhất nửa đầu năm 2025 với 685 xe.

Honda cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với 186 xe hybrid bán ra trong tháng 6, nâng tổng doanh số lên 1.251 xe, tăng 716 xe (57,3%) so với năm trước. Mặc dù đã bổ sung thêm phiên bản hybrid cho Honda Civic và HR-V, Honda CR-V e:HEV RS vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 877 xe trong nửa đầu năm 2025.

Suzuki chỉ có XL7 Hybrid là mẫu xe hybrid duy nhất tại Việt Nam.

Suzuki cũng không kém cạnh khi bán ra 1.193 xe hybrid trong nửa đầu năm 2025, tăng 12 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Suzuki XL7 Hybrid là mẫu hybrid duy nhất của Suzuki được bán tại Việt Nam khi bán được 223 xe trong tháng 6 để xếp thứ ba trong danh sách top 5. Honda CR-V e:HEV RS đứng ở vị trí thứ tư với 877 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm. Điều này cho thấy, người tiêu dùng Việt đang ưa chuộng các mẫu ô tô gầm cao trong phân khúc hybrid.

Ngoài các mẫu xe hybrid của Nhật Bản và Hàn Quốc, thị trường Việt Nam cũng xuất hiện một số mẫu xe Plug-in hybrid (PHEV) đến từ các hãng xe Trung Quốc. Sự đa dạng này không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn tạo ra sự cạnh tranh trong phân khúc ô tô hybrid tại Việt Nam.