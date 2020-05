Mitsubishi Triton 4x4 đời 2019 giá chỉ còn khoảng 680 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 07:00 AM (GMT+7)

Một số đại lý Mitsubishi Việt Nam tiến hành giảm giá 120 – 140 triệu đồng cho dòng bán tải Triton phiên bản hàng đầu 4x4 AT được sản xuất 2019 (VIN 2019) để dọn kho xả hàng tồn.

Khác với các hãng xe khác, mức giá giảm của Mitsubishi Triton VIN 2019 tùy thuộc vào số lượng xe còn tồn đọng ở đại lý, chính vì thế không thống nhất về giá giảm. Theo đó, Mitsubishi Triton phiên bản 4x4 AT sản xuất năm 2019 được giảm trong mức 120 – 140 triệu đồng vào mức giá niêm yết 818 triệu đồng cho Triton phiên bản 4x4 AT MIVEC sản xuất 2019. Nhiều nơi ghi nhận mức giá giảm cho bản full option của Triton chỉ còn khoảng 680 triệu đồng.​

Trên thực tế Mitsubishi Triton bản full sản xuất năm 2019 trong đợt giảm giá này không phải là xe thuộc phiên bản PREMIUM được MMV ra mắt vào cuối tháng 11/2020 có giá niêm yết 865 triệu đồng. Nói cách khác, bản full VIN 2019 này không có các hạng mục nâng cấp như: hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSM), hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA), hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS),… vốn có trên Triton PREMIUM phiên bản nâng cấp 12 trang bị.​

Trong phân khúc bán tải cỡ trung, dòng xe Triton hiện nay được đánh giá cao ở phong cách thiết kế đẹp mắt, khả năng vận hành ấn tượng với “đặc sản” là hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II được cải tiến với vi sai trung tâm có 4 chế độ gài cầu: 2H (1 cầu sau), 4H (2 cầu nhanh), 4HLc 2 cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm duy nhất phân khúc; cho phép đi với tốc độ 100km/h, và 4LLc 2 cầu chậm, khóa vi sai trung tâm.​

Mitsubishi Triton sở hữu khối động cơ dầu 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.4L công nghệ MIVEC, cho công suất tối đa 178,5 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430Nm tại 3.500 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp mới.​

Dòng xe Triton có thêm tính năng Off-road Mode với 4 chế độ lái địa hình đi kèm như (Sỏi – Bùn – Cát – Đá) ở chế độ 2 cầu chậm (4LLc). Đây là ưu điểm được nhiều khách hàng Việt yêu thích và lựa chọn xe Triton mới, bên cạnh thiết kế đẹp mắt và động cơ dầu bền bỉ đã được kiểm chứng.​

Tại Việt Nam, Triton được phân phối tất cả 5 phiên bản từ thấp đến cao cấp nhất lần lượt là: phiên bản 4x2 MT có giá bán 600 triệu đồng, 4x2 AT MIVEC có giá 630 triệu đồng, 4x4 MT MIVEC có giá bán 675 triệu đồng. Riêng hai phiên bản 4x2 AT MIVEC Premium có giá bán 740 triệu đồng và bản cao cấp nhất 4x4 AT MIVEC Premium có giá bán 865 triệu đồng.

Phiên bản Mitsubishi Triton 2020 với 12 điểm nâng cấp về an toàn và tiện nghi.

Mặc dù được đánh giá là mẫu bán tải có thiết kế hấp dẫn trong phân khúc. Tuy nhiên, doanh số của dòng xe Mitsubishi Triton vẫn khiêm tốn hơn nhiều so với các đối thủ như Mazda BT-50, Toyota Hilux và Ford Ranger.​ Sắp tới, nếu giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước được thông qua sẽ là yếu tố gây bất lợi cho xe bán tải cỡ trung trong nước, vốn được nhập khẩu trực tiếp 100% từ Thái Lan.​

Nguồn: http://danviet.vn/mitsubishi-triton-4x4-doi-2019-gia-chi-con-khoang-680-trieu-dong-5020202356592...Nguồn: http://danviet.vn/mitsubishi-triton-4x4-doi-2019-gia-chi-con-khoang-680-trieu-dong-5020202356592333.htm