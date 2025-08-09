Suzuki Avenis phiên bản màu mới

Suzuki Avenis là mẫu tay ga nhỏ gọn đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dân đô thị. Xe là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu như TVS iQube, Hero Xoom 125, Honda Dio 125, Yamaha RayZR 125 và các dòng khác. Ở phiên bản mới cập nhật 2025, mẫu xe này chủ yếu được cập nhật màu sắc mới.

Cụ thể, Suzuki tiếp tục giới thiệu phiên bản màu hai tông mới cho Avenis 125 mà không tăng giá. Màu mới có tên Metallic Matte Platinum Silver No.2 / Glass Sparkle Black, được đưa vào bảng màu tiêu chuẩn và áp dụng cho cả hai phiên bản: Avenis tiêu chuẩn và Avenis (trước đây gọi là bản Ride Connect Edition).

Về giá bán, màu mới có giá 91.400 rupee (khoảng 27,3 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 93.200 rupee (khoảng 27,8 triệu đồng) cho bản AvenisRide Conenct Edition. Ngoài màu sắc mới, không có thay đổi nào khác trên Suzuki Avenis 2025 – các tính năng và trang bị vẫn được giữ nguyên.

Suzuki Avenis 2025 vẫn sử dụng màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông số xe giúp người điều khiển kiểm soát tình trạng xe tốt nhất. Xe vẫn sử dụng động cơ vẫn là loại xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124,3cc, sản sinh công suất cực đại 8,58 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm.