Mitsubishi Xpander bản nâng cấp được khách hàng Việt nhận xét ra sao sau 1 năm sử dụng

Lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander gia nhập phân khúc MPV 7 chỗ cùng đối thủ sừng sỏ thời điểm đó là Toyota Innova. Rất nhanh chóng, Xpander trở thành mẫu MPV bán chạy nhất, và thường xuyên nằm trong top xe bán chạy hàng tháng ở thị trường Việt Nam.

Vậy mẫu MPV này có gì hay mà bán chạy như vậy và sau thời gian sử dụng nhiều thì xe có nhược điểm gì? có phù hợp cho gia đình? Mời các bác cùng theo dọi chia sẽ đánh giá từ anh Thuận đang sống tại TP HCM, chủ nhân chiếc Xpander nâng cấp đã đi hơn 35.000 Km. Hơn 1 năm gắn bó và đi qua nhiều cung đường dài, có cả đi xuyên Việt, anh Thuận và gia đình đã có những nhận xét, chia sẻ về chiếc MPV này.

Vì sao lúc đầu mình chọn Mitsubishi Xpander phục vụ gia đình mà không phải dòng xe khác?​

Anh Thuận: Chia sẻ thật lòng trước khi mình mua và chạy Xpander thì mình chạy xe Hàn là dòng Kia Morning. Đó là chiếc xe đầu tiên mình sở hữu nên đã chọn 1 chiếc xe đúng tiêu chí ăn chắc mặc bền. Sau này khi quyết định đổi xe mình không phải suy nghĩ nhiều mà đã nhắm Xpander ngay từ đầu.

Thật ra khi quyết định chọn Xpander mình không có suy nghĩ qua showroom lái thử nữa, mình đánh giá nó quá hợp với gia đình, mình đánh giá tiêu chí, sự uy tín của hãng Mitsubishi vì mình có nhiều bạn chạy xe của hãng này như Mitsubishi Grandis,... thì coi như mình đã được trải nghiệm xe của hãng này rồi xe rất bền.

Đặc biệt là từ lúc Xander phiên bản nâng cấp ra mắt mình nhìn cái trailer quảng cáo là mình đã ưng luôn rồi vì ngoại hình của nó rất đẹp. Sau khi trải nghiệm nó của anh em chơi chung thì anh càng ưng, nó vừa túi tiền của mình, nó đa dụng mà mình sử dụng nó vừa cho công việc của gia đình. Mình lấy xe vào tháng 6/2024, mình đã đọc nhiều đánh giá của thị trường thì mới dám xuống tiền. Khi lăn bánh tổng chi phí để mình rước em ấy về là hơn 700 triệu.

Hiện tại xe anh đã đi được bao nhiêu km?​

Anh Thuận: Mình lấy xe từ tháng 5/2024 đến nay đã được hơn 1 năm, odo của xe mình đến hơn 35.700 km vì thường xuyên chở vợ con về quê chơi và chạy đường dài nhiều.

Khi mới mua xe về, có điều gì anh không ưng ý mà cần nâng cấp ngay, và theo thời gian anh có độ thêm gì không?​

Anh Thuận: Từ khi mới mua xe về cho tới nay chạy được hơn 35.000 km rồi mình vẫn chưa cần phải nâng cấp gì cho xe kể cả đèn dù bản thân mình là người hay đi đường trường. Theo mình, xe đi thì mình giữ, mình chăm sóc nó thì không cần gì phải nâng cấp hết. Ngoài bộ ghế là ghế nỉ mình lên da cho nó thoải mái thì mình vẫn để nguyên kể cả lốp xe.

Trên các nhóm hội cứ nói đèn zin là yếu không đủ đi đường trường nhưng với mình nó phụ thuộc vào người lái, nếu người lái cảm giác tối là tối, nhà sản xuất đã thiết kế rồi thì mình thấy không cần can thiệp vào, đường tối thì mình chạy chậm lại thì tự nhiên đèn zin nó đủ.

Mình không thích độ đèn vì đi chói mặt đối phương nên trong quá trình độ đèn thì vẫn khuyên mọi người đừng làm chói người đối diện và kính xe phía trước (cười).

Nếu đi đường dài nhiều như vậy thì những nhu cầu giải trí trên xe như loa, màn hình, anh đánh giá thế nào?​

Anh Thuận: Dù hay đi đường dài nhưng nhu cầu giải trí trên xe thì không cần nhiều vì với mình không có nhu cầu cao về âm thanh, khi chạy xe nên tập trung lái nghe được những âm thanh xung quanh. Còn màn hình thì mình lại càng không đụng vào, nếu chủ xe khác có tiền thì độ màn sau cho hàng ghế sau ngồi coi giải trí còn phía trước phải để cho tài xế tập trung lái xe, vì mình sợ mất tập trung.

Anh đánh giá về khả năng vận hành và tiêu hao nhiên liệu của Xpander như thế nào sau khi đã gắn bó với nó hơn 1 năm?​

Anh Thuận: Gia đình mình có 4 người và chia sẻ luôn là trong odo của mình thì đi đường trường còn nhiều hơn đường phố vì gia đình mình rất hay đi đi về về quê ở miền Tây. Như mình đã nói, mình đi đường trường còn nhiều hơn đường phố, mà theo mình đường phố không thể đánh giá được mức tiêu hao nhiên liệu, còn đường trường mình chạy đi đi về thì tầm 6.5l/100km đổ lại, nếu đi Đà Lạt thì đi leo đèo có phần tăng hơn, nhưng chạy loanh quanh ở Đà Lạt ít phải bật máy lạnh thì chỉ hơn 5,6l/100km.

Vì đã đi xuyên Việt rồi nên anh đánh giá Xpander khi đi đường dài liên tục thế nào?​

Anh Thuận: Xe mình từng chạy tốc độ cao nhất khi kéo trên cao tốc là 140km/h chỉ 1 đoạn thôi, thì máy xe vẫn oke không yếu và không rung như người ta đồn. Vì gia đình không đông nên khi đi xuyên Việt mình gập hàng ghế 3 lên để cho cốp được rộng để hành lý thoải mái, trong suốt quá trình đi xa luôn luôn thoải mái vì chiếc xe rộng rãi.

Khi chiếc xe leo đèo ở phía Bắc không có gì khó khăn với xe, khi nào mình đi cung đường dốc lắm thì mình mới đánh giá được là xe mạnh hay yếu thôi, chứ những đường đèo ở Việt Nam xe máy 1.5 là bình thường, ngày xưa mình chạy Kia Morning 1.25 leo đèo cũng bình thường chứ nói gì con này. Với lại quan điểm của mình thì kinh nghiệm chạy xe của người lái mới là yếu tố chủ yếu còn xe mạnh hay yếu không đánh giá được.

Xe anh đã đi hơn 350.000 km thì chi phí bảo dưỡng như thế nào, xe có phát sinh vấn đề gì lớn trong quá trình chạy không?​

Anh Thuận: Xe mình bảo dưỡng thường xuyên theo lịch của hãng còn những mốc bảo dưỡng nhỏ và sắp tới mốc bảo dưỡng lớn 40.000 mình đã xem và thống kế chi phí không tốn quá nhiều tiền. Đợt trước mình mới bảo dưỡng mốc 20.000 và 30.000 km có khoảng vài triệu đồng. Con số này phù hợp với mức tài chính của gia đình và đáng để xe phục vụ mình một cách mượt mà và an toàn hơn. Nó không có gì phải chê hay vấn đề gì phát sinh hết, nhìn vào doanh số hàng tháng cũng thấy được sự tin tưởng của người dùng Việt với nó mà

Cho tới hiện tại anh vẫn hài lòng với Xpander chứ? Anh có suy nghĩ sẽ đổi xe không?​

Anh Thuận: Từ khi mua xe cho tới nay mình luôn hài lòng với Xpander, với giá tiền đó ngoại thất đó với gia đình mình là quá đủ và quá đẳng cấp (cười) ý mình là đẳng cấp so với giá tiền. Hiện gia đình mình vẫn rất hài lòng với chiếc xe lành tính này và chưa có suy nghĩ đổi xe trong tương lai gần. Hoặc có thể trong thời gian tới, khi mẫu xe Xpander HEV về thị trường Việt Nam, mình sẽ xem xét để nâng cấp đổi qua xe ấy.