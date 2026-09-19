Điểm qua các mẫu phụ kiện trên dòng xe BMW X5 M Performance mới

Ngay sau khi trình làng thế hệ mới của dòng SUV X5, BMW tiếp tục giới thiệu bộ phụ kiện nâng cấp chính hãng M Performance Parts. Các chi tiết mới tập trung tối ưu hóa tính khí động học, tăng cường vẻ ngoài thể thao cũng như mở rộng khả năng chở đồ cho chiếc crossover hạng sang này.

Gói nâng cấp M Performance Parts mang đến cho BMW X5 diện mạo ấn tượng hơn nhờ các thành phần làm từ chất liệu sợi carbon. Ở phía trước, xe được trang bị lưới tản nhiệt ốp carbon cùng bộ chia gió cản trước bằng carbon giúp tăng lực ép xuống mặt đường.

Ở phần đuôi xe, diện mạo thể thao được hoàn thiện bằng cánh gió màu đen bóng, kết hợp cùng các vây gió khí động học (flow blades) làm từ carbon đặt ở hai bên bộ khuếch tán. Đáng chú ý, bộ khuếch tán bên dưới cùng ốp gương chiếu hậu sử dụng chất liệu aramid có diện mạo tương tự sợi carbon nhưng mang lại đặc tính kỹ thuật tối ưu.

Xe cũng trang bị bộ mâm thể thao với các kích thước tùy chọn từ 21 đến 23 inch. Đối với biến thể sử dụng động cơ V8 M Performance, BMW cung cấp hệ thống giảm thanh ống xả M Performance kèm chụp ống xả bọc carbon. Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt về khí thải và tiếng ồn, tùy chọn hệ thống âm thanh ống xả này sẽ chỉ được phân phối ở các thị trường bên ngoài châu Âu.

BMW còn giới thiệu hàng loạt phụ kiện gia tăng không gian chứa đồ cho những chuyến đi xa.

Không gian cabin cũng nhận được những nâng cấp nhẹ nhàng nhằm gia tăng tính nhận diện, bao gồm ốp bệ cửa và thảm lót sàn mang logo M Performance, đi kèm các bộ decal trang trí ngoại thất đồng bộ. Bên cạnh các chi tiết thẩm mỹ, BMW còn giới thiệu hàng loạt phụ kiện gia tăng không gian chứa đồ cho những chuyến đi xa.

Mẫu hộc chở đồ trên mái xe thế hệ mới được thiết kế tối ưu khí động học hơn bản tiền nhiệm, cung cấp ba tùy chọn dung tích bao gồm 350 lít, 450 lít và 550 lít. Ở khu vực phía sau, xe có thể lắp thêm giá chở xe đạp với khả năng chở tối đa ba chiếc. Giá đỡ này cũng có thể kết hợp với thùng chứa đồ rời dung tích 300 lít khi cần thiết.

Xe có thể lắp thêm giá chở xe đạp với khả năng chở tối đa ba chiếc.

Ngoài ra, danh mục phụ kiện chính hãng còn bao gồm giá gắn thiết bị thể thao trên mái như: ván tuyết, xe đạp...; cùng các tiện ích cho hàng ghế sau như: khay để ly, giá đỡ điện thoại và máy tính bảng.