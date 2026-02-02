BMW X3 phiên bản mạnh nhất cập cảng Việt Nam

Sau khi thế hệ mới ra mắt vào giữa năm 2025, BMW vừa bổ sung phiên bản cao cấp nhất cho dòng X3 mang tên BMW X3 30 M Sport Pro tại thị trường Việt Nam. Dù chưa có thông tin chính thức nhưng nhiều đại lý đã chào giá 2,899 tỷ đồng cho phiên bản này. Nhờ đó mà việc cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC 300 trở nên sòng phẳng hơn dù có mức giá cao hơn khoảng 60 triệu đồng.

Đáng chú ý cả 2 mẫu xe này đều được lắp ráp trong nước. Trước đó, BMW X3 thế hệ mới tại Việt Nam chỉ có bản 20 M Sport. Việc bổ sung biến thể 30 giúp dải sản phẩm hoàn thiện hơn, đáp ứng nhóm khách hàng tìm kiếm hiệu suất cao hơn nhưng vẫn giữ phong cách quen thuộc.

Về tổng thể, X3 30 M Sport Pro không khác biệt nhiều so với bản 20 M Sport. Phiên bản mới nổi bật nhờ cụm đèn Adaptive LED tối màu thuộc gói M Shadow Line, lưới tản nhiệt có viền phát sáng, mâm đa chấu kích thước 20 inch và gói ngoại thất M Sport.

Điểm nhận diện dễ thấy nhất là bộ phanh sơn đỏ, thay cho màu xanh trên bản thấp hơn. Thiết kế này giúp X3 30 giữ được nét thể thao đặc trưng của BMW, đồng thời không quá phô trương so với nhóm khách hàng ưa sự cân bằng giữa sang trọng và cá tính.

Bên trong khoang lái, trang bị của X3 30 M Sport Pro gần như tương đồng với bản X3 20. Điểm nhấn vẫn là cụm màn hình cong cỡ lớn, kết hợp màn hình sau vô-lăng 12,3 inch và màn hình trung tâm 14,9 inch, hỗ trợ các ứng dụng giải trí trực tuyến như Spotify, YouTube và một số trò chơi.

Các trang bị quen thuộc khác gồm vô-lăng 3 chấu M Sport, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh. Nhìn chung, BMW không tạo khác biệt lớn về trải nghiệm nội thất mà tập trung vào hiệu năng vận hành.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên X3 30 M Sport Pro nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, vượt trội so với mức 190 mã lực và 310 Nm của bản X3 20.

Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, giúp X3 30 có khả năng tăng tốc và vận hành linh hoạt hơn, đồng thời đủ sức cạnh tranh trực diện với GLC 300.

Xe sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 258 mã lực.

BMW X3 30 M Sport Pro được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Xe còn có hỗ trợ đỗ xe tự động và hệ thống camera 360 độ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đô thị lẫn đường trường.

Với mức giá 2,899 tỷ đồng, BMW X3 30 M Sport Pro hướng đến nhóm khách hàng mong muốn một chiếc SUV hạng sang cỡ trung có hiệu suất mạnh hơn, trong khi thiết kế và công nghệ vẫn tương đồng bản tiêu chuẩn. Đây là phiên bản để cạnh tranh trực tiếp sòng phẳng với Mercedes-Benz GLC 300, đồng thời bổ sung mảnh ghép còn thiếu cho dòng X3 thế hệ mới tại Việt Nam.