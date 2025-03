Xe sedan mới thiết kế đẹp, công suất 216 mã lực, giá 571 triệu ngang Toyota Vios, "lấn át" Hyundai Accent

Mới đây, JuneYao Airlines, hãng hàng không nổi tiếng của Trung Quốc, đã chính thức ra mắt mẫu xe điện JY Air EV tại Thái Lan. Không giống như những sản phẩm của các hãng xe truyền thống, JY Air EV được phát triển từ cảm hứng của những chuyến bay xuyên đại dương, đánh dấu một bước tiến mới trong ngành công nghiệp ô tô.

Xe điện JY Air EV ra mắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, JY Air EV thu hút sự chú ý với thiết kế ấn tượng, kết hợp tinh hoa của ngành hàng không và những yếu tố đặc trưng của xe hơi. Cụm đèn pha hình chữ C với 240 bóng LED rực rỡ như ánh đèn trên đầu cánh máy bay, tạo nên vẻ ngoài độc đáo. Đường mái xe uốn cong tinh tế gợi nhớ đến những chân trời huyền bí trong các chuyến bay đêm, trong khi phần đuôi xe với đèn hậu OLED toàn chiều rộng mang đến sự thanh thoát và mạnh mẽ, với hệ số cản gió chỉ 0,23.

Bên trong khoang cabin, JY Air EV mang đến không gian tối giản nhưng sang trọng. Vô lăng hình chữ nhật hai chấu, bảng điều khiển trung tâm cao và các chi tiết bố trí hợp lý như giá đỡ điện thoại tích hợp sạc không dây Qi 50W, tạo ra sự tiện nghi mà không quá phô trương. Điểm nhấn nổi bật là màn hình cảm ứng 15,6 inch có thể xoay linh hoạt, giúp tài xế và hành khách dễ dàng sử dụng. Mọi thao tác trên màn hình đều mượt mà nhờ vào nền tảng Crystal OS và chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Không gian trong xe được nâng tầm với hơn 75% vật liệu mềm mại, bao gồm ghế da giả cao cấp. Cửa sổ trời toàn cảnh rộng 2 mét vuông mang đến cảm giác như đang bay trên một chiếc máy bay cao cấp, giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái.

JY Air EV có hai phiên bản: Standard và Plus. Phiên bản Standard trang bị động cơ điện 204 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Với pin lithium iron phosphate (LFP) 51 kWh, phiên bản này có thể di chuyển lên đến 430 km chỉ với một lần sạc. Phiên bản Plus mạnh mẽ hơn với động cơ 216 mã lực và pin 64 kWh, cho phép xe đi được 520 km trên một lần sạc. Đặc biệt, phiên bản Plus hỗ trợ sạc nhanh DC 138 kW, giúp sạc từ 30-80% chỉ trong 20 phút.

Về mặt an toàn, cả hai phiên bản đều được trang bị công nghệ tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Riêng phiên bản Plus còn có hệ thống giám sát điểm mù và cảnh báo va chạm phía sau, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái.

Với mức giá khởi điểm từ 759.000 Baht (khoảng 571 triệu đồng) cho phiên bản Standard và 869.000 Baht (654 triệu đồng) cho phiên bản Plus, JY Air EV hứa hẹn là một lựa chọn hoàn hảo trong phân khúc sedan điện, kết hợp thiết kế cao cấp với mức giá cạnh tranh.