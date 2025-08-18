Xe sedan mới thiết kế thể thao, nhiều trang bị hiện đại mà giá ngang xe tầm trung

Skoda Ấn Độ đã đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động tại quốc gia này bằng việc ra mắt phiên bản giới hạn đặc biệt của mẫu sedan hạng B Slavia. Những thay đổi chủ yếu trong phiên bản này mang tính thẩm mỹ, tạo nên vẻ thể thao và hiện đại cho chiếc xe.

Skoda Slavia phiên bản giới hạn đặc biệt

Phiên bản giới hạn Skoda Slavia được thiết kế với ngoại thất sơn đen toàn bộ, điểm xuyết bởi các chi tiết màu đỏ Tornado và bộ body kit Monte Carlo. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn gầm, đèn chiếu sáng logo khi mở cửa (puddle lamps) và huy hiệu kỷ niệm 25 năm trên cột xe. Bên trong, Slavia được trang bị hệ thống camera 360 độ toàn cảnh, mang lại trải nghiệm lái xe tiện nghi và an toàn.

Về kích thước, Skoda Slavia có chiều dài 4.541 mm, rộng 1.752 mm và cao 1.507 mm, với chiều dài cơ sở 2.651 mm, tương đương với các mẫu sedan cỡ B như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Thiết kế của Slavia mang phong cách đơn giản và nam tính, đặc trưng của các sản phẩm Skoda. Tại thị trường Ấn Độ, xe được trang bị phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau, cùng với la-zăng 15-16 inch và đèn pha halogen hoặc LED tùy phiên bản.

Nội thất của Slavia cũng rất hiện đại với các trang bị cơ bản như chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, đồng hồ tốc độ 3,5 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 7 inch cảm ứng và hệ thống âm thanh hai loa.

Về mặt kỹ thuật, phiên bản giới hạn này không có thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn, vẫn sử dụng các tùy chọn động cơ như trước. Giá bán cho phiên bản giới hạn Slavia bắt đầu từ 15,63 lakh rupee (khoảng 405 triệu đồng) cho biến thể sử dụng động cơ xăng 1.0 lít với hộp số sàn. Phiên bản số tự động của cùng động cơ này có giá 16,73 lakh rupee (tương đương 435 triệu đồng). Khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản Slavia Limited Edition với động cơ xăng 1.5 lít kết hợp hộp số tự động DSG, có giá 18,33 lakh rupee (xấp xỉ 476 triệu đồng).