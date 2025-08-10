Giảm mạnh chỉ còn hơn 300 triệu đồng, nhiều sedan hạng B trở nên dễ mua

Theo ghi nhận, hầu hết các mẫu sedan hạng B đều được các hãng và đại lý áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng. Thậm chí một số mẫu xe được chào bán với giá khởi điểm thực tế chỉ còn hơn 300 triệu đồng.

Toyota Vios vẫn là ông vua doanh số trong phân khúc sedan hạng B.

Điều này diễn ra trái ngược với xu hướng hồi phục của toàn thị trường khiến lượng ô tô thuộc phân khúc sedan gầm thấp tiếp tục sụt giảm trong nửa đầu năm 2025. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm 2025, người tiêu dùng chỉ tiêu thụ hơn 16.600 xe sedan, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, không chỉ những mẫu xe sedan hạng D hay hạng C đang trên đà thoái trào, mà ngay cả sedan hạng B có giá bán dễ tiếp cận hơn cũng không còn giữ được sức hút như trước. Trong tháng 6/2025, phân khúc này chỉ ghi nhận 2.579 xe bán ra, giảm gần 5% so với tháng trước đó để đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp lượng tiêu thụ sụt giảm.

Nhằm thu hút sức mua, các nhà sản xuất và phân phối ô tô gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì các chương trình khuyến mãi. Khảo sát cho thấy gần như tất cả các mẫu xe sedan hạng B tại Việt Nam đều đang được đại lý áp dụng các chương trình ưu đãi.

Honda City cũng không thoát khỏi cuộc đua giảm giá.

Chẳng hạn, mẫu xe dẫn đầu phân khúc với gần 5.300 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm là Toyota Vios đang được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ để kích cầu. Mức giá niêm yết của ba phiên bản hiện tại dao động từ 458 - 545 triệu đồng, với mức giảm quy đổi từ 23 - 27 triệu đồng.

Hyundai Accent cũng không kém cạnh khi được giảm giá mạnh tay. Một số đại lý tại khu vực phía Nam cho biết khách mua mẫu xe này có thể được giảm tới 30 triệu đồng cho xe mới sản xuất năm 2025. Đặc biệt, phiên bản cao cấp tồn kho (VIN 2024) được giảm trực tiếp đến 85 triệu đồng, mặc dù số lượng xe còn lại rất ít.

Mẫu xe đồng hương với Toyota Vios là Honda City cũng đang được áp dụng giảm 100% lệ phí trước bạ, điều này giúp khách hàng tiết kiệm từ 49 - 57 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Mitsubishi Attrage

Bên cạnh đó, những mẫu sedan hạng B ít được ưa chuộng như Mazda2, KIA Soluto hay Mitsubishi Attrage cũng được các nhà phân phối áp dụng nhiều ưu đãi giá. Cụ thể, Mitsubishi Attrage đang có chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ cho phiên bản số sàn, với tổng mức giảm lên đến 48 triệu đồng. Sau khi khấu trừ khuyến mãi, mức giá thực tế cho bản thấp nhất của Attrage chỉ hơn 330 triệu đồng.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios hiện đang dẫn đầu doanh số với 5.265 xe bán ra, theo sau là Hyundai Accent với 3.793 xe và Honda City với 3.585 xe. KIA Soluto chỉ đạt 164 xe trong cùng thời gian. Cuộc đua giá bán khốc liệt đang tạo ra sự xáo trộn trong bảng xếp hạng doanh số của phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.