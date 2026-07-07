Toyota Corolla Cross ra bản mới đậm chất Land Cruiser, thêm camera nhìn xuyên gầm

Toyota Corolla Cross Z Adventure là phiên bản đặc biệt tiếp nối các mẫu xe kỷ niệm từng xuất hiện trên Corolla Sedan và Corolla Touring, đồng thời được xem là một trong những dấu ấn cuối của thế hệ Corolla Cross hiện tại trước khi bước sang vòng đời mới.

So với các phiên bản đang bán tại Nhật, Toyota Corolla Cross Z Adventure nổi bật với lưới tản nhiệt lấy từ bản động cơ xăng tại Mỹ, kết hợp các chi tiết ốp màu đen và logo đồng màu thân xe, mang lại diện mạo cứng cáp hơn. Cản trước được tạo hình khỏe khoắn cùng tấm ốp gầm màu bạc, trong khi phía sau cũng được tinh chỉnh theo phong cách tương tự.

Ngoại thất Toyota Corolla Cross Z Adventure còn có huy hiệu kỷ niệm 60 năm đặt trên chắn bùn trước, bộ mâm hợp kim 17 inch 6 chấu sơn xám mờ cùng bốn tùy chọn màu sơn Urban Khaki, Platinum White Pearl Mica, Mud Bath và Black Mica, tất cả đều đi kèm mui xe sơn đen.

Khách hàng muốn tăng vẻ ngoài đậm chất SUV địa hình có thể lựa chọn gói Z Adventure Set, bổ sung dòng chữ "TOYOTA" màu trắng trên lưới tản nhiệt theo phong cách Land Cruiser, đồng thời phủ lớp hoàn thiện Meteor Coat lên cản trước, ốp hông và chắn bùn.

Khoang nội thất không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng được làm mới bằng ghế bọc da tổng hợp kết hợp vải với hai tông màu Mineral và đen, đi kèm các đường chỉ khâu tương phản. Một số chi tiết như vô lăng, cần số và bảng táp-lô được trang trí màu bạc ánh kim nhằm tạo điểm nhấn. Xe cũng được trang bị vô lăng sưởi với nút điều khiển riêng.

Bên cạnh phiên bản kỷ niệm, Toyota cũng nâng cấp trang bị cho các phiên bản Corolla Cross HEV Z và HEV GR Sport tại Nhật Bản. Hai phiên bản này nay được trang bị tiêu chuẩn vô lăng sưởi cùng gói hỗ trợ lái ADAS mở rộng, bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ mở cửa an toàn khi phát hiện phương tiện hoặc người đi bộ đang đến gần, camera toàn cảnh tích hợp chế độ quan sát xuyên gầm và hệ thống đỗ xe tự động Advanced Park. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe còn được bổ sung chức năng phanh tự động khi phát hiện chướng ngại vật, người đi bộ hoặc phương tiện cắt ngang phía sau.

Toyota Corolla Cross tại Nhật Bản tiếp tục chỉ được phân phối với hệ truyền động hybrid tự sạc. Phiên bản dẫn động cầu trước sử dụng động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực kết hợp mô-tơ điện 94 mã lực, trong khi bản dẫn động bốn bánh E-Four bổ sung thêm mô-tơ điện phía sau công suất 40 mã lực.

Corolla Cross phiên bản nâng cấp đã bắt đầu nhận đặt hàng tại Nhật Bản với giá khởi điểm từ 3.613.500 yên (khoảng 589 triệu đồng) cho bản dẫn động cầu trước và lên tới 4.077.700 yên (khoảng 664 triệu đồng) đối với bản GR Sport. Riêng phiên bản kỷ niệm Corolla Cross Z Adventure có giá 3.921.500 yên (khoảng 639 triệu đồng), trong khi gói Z Adventure Set được bán riêng với giá 297.000 yên (khoảng 48,4 triệu đồng), nâng tổng giá trị xe lên 4.218.500 yên (khoảng 687 triệu đồng).