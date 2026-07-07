Yamaha giới thiệu Y15ZR 2026, diện mạo hút mặt với mâm vàng

Phiên bản mới của cả hai mẫu xe đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới trong khi các trang bị khác trên xe vẫn được giữ nguyên. Trong đó, Y15ZR 2026 được bổ sung màu sơn Cyan Jade còn phiên bản Y15ZR SE bổ sung màu Royal Maroon kết hợp bộ vành hợp kim màu vàng nổi bật. Bản SE còn được trang bị thêm giỏ phía trước tích hợp cổng sạc USB-C cùng kính chắn gió thể thao, tạo điểm nhấn về thiết kế cũng như tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Ngoài các thay đổi về ngoại hình, bộ đôi Y15ZR 2026 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn SOHC dung tích 149,7 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số côn tay 5 cấp, ly hợp ướt đa lá và truyền động bằng xích.

Hệ thống treo tiếp tục sử dụng phuộc ống lồng phía trước kết hợp giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh, trong khi bộ mâm 17 inch đi kèm lốp trước kích thước 90/80 và lốp sau 120/70.

Về trang bị, Yamaha Y15ZR 2026 sở hữu đèn pha LED cùng bảng đồng hồ LCD đơn sắc hiển thị đầy đủ các thông số vận hành. Phiên bản Y15ZR SE có chiều cao yên 780 mm, trọng lượng 117 kg và bình nhiên liệu dung tích 4,2 lít, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những hành trình đường dài.

Giá bán đề xuất của Yamaha Y15ZR 2026 tại Malaysia được giữ ở mức 8.998 ringgit (khoảng 58 triệu đồng) đối với bản tiêu chuẩn và 9.498 ringgit (khoảng 61,2 triệu đồng) cho bản Y15ZR SE.