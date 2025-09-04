Sẽ siết việc cá nhân tự cho thuê xe tự lái mà không có hợp đồng?

Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện và trình Bộ Tư pháp dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Nghị định này ra đời nhằm cụ thể hoá các nội dung mới được quy định ở Luật Đường bộ.

Dự thảo Nghị định bám sát sườn Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số chế tài và tăng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm giao thông.

Cơ quan soạn thảo bổ sung hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê phương tiện. Ảnh: THY NHUNG

Đáng chú ý nữa là việc cơ quan soạn thảo bổ sung hành vi vi phạm về dịch vụ cho thuê phương tiện. Cụ thể, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện được áp dụng nếu có hành vi không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái với người thuê.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện trong các trường hợp: Cho thuê xe tự lái nhưng vẫn bố trí lái xe cho người thuê; cho thuê xe tự lái với người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; cho thuê phương tiện để KDVT hoặc vận tải nội bộ nhưng không ký kết hợp đồng.

Liên quan đến nội dung này, ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng cho thuê xe tự lái Ibookcar chia sẻ: Đối với doanh nghiệp có con dấu, có mộc thì đáp ứng được các điều kiện trên. Quy định này nhắm vào các cá nhân cho thuê xe tự lái theo hình thức đăng thông tin cho thuê trên các nền tảng mạng xã hội và không có con dấu.

“Các cá nhân không làm hợp đồng và hợp đồng không công chứng hay không có dấu sẽ không đúng theo quy định nếu đề xuất trên được thực hiện. Tuy nhiên, quy định này cũng sẽ giúp đảm bảo được việc người thuê xe không bị lừa đảo như các vụ lừa tiền cọc”- ông Đạt cho hay.

Theo ông Đạt chia sẻ, hiện nay các cá nhân cho thuê xe thông qua các nền tảng cho thuê xe cũng làm hợp đồng trực tiếp khi giao nhận xe với khách hàng, ứng dụng chỉ kết nối 2 bên làm việc.

“Còn vấn đề giao xe cho người không đủ điều kiện lái thì có quy định mức phạt lâu nay và tôi thấy đó là quy định phù hợp. Vì hiện nay khi khách hàng muốn thuê xe cũng phải chứng minh có bằng lái xe, có tài sản đảm bảo theo quy định của công ty”- ông Đạt chia sẻ thêm.