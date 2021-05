Xe điện VinFast VFe34 xuất hiện trong lớp ngụy trang tại Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Mới đây, hình ảnh một chiếc VinFast VFe34 chạy thử tại khu vực Long Biên (Hà Nội) đã được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.

Dù đã được ngụy trang kỹ nhưng từ một số chi tiết lộ ra có thể thấy mẫu xe điện VinFast VFe34 có nhiều điểm khác so với ảnh thiết kế hãng công bố. Cụ thể, chiếc VinFast VFe34 được bao bọc trong lớp ngụy trang cẩn thận, chỉ để hở la-zăng và hệ thống đèn. Tuy nhiên, qua một số chi tiết vẫn có thể thấy thiết kế của VinFast VFe34 (bản chạy thử) khá khác so với ảnh 3D (được hãng công bố vào cuối tháng 3/2021).

Ở chi tiết đèn xi-nhan nằm trong cụm đèn chính của bản chạy thử này sử dụng bóng halogen màu vàng khác hẳn so với ảnh thiết kế. Tiếp đến, phía bên dưới cụm đèn trước xuất hiện đèn sương mù hình tròn. Ngoài ra, dù khu vực xung quanh đã bị dán kín nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc xe không có hốc gió trang trí như ảnh thiết kế. Phần hốc gió làm mát trên cản trước cũng khác, dường như nhỏ hơn chi tiết trên ảnh 3D.

Nhìn ảnh chụp từ phía sau chiếc VinFast VFe34 còn thấy sự xuất hiện của cụm đèn hậu hình tròn (không phải là dạng đèn dọc giống bộ đôi VinFast Lux) khác hẳn so với ảnh thiết kế. Mặc dù vậy thì chiếc VinFast VFe34 này vẫn chưa phải là bản thương mại cuối cùng (hãng dự định bàn giao cho người dùng vào tháng 11/2021).

Bản chạy thử được sản xuất với mục đích chính là thử nghiệm khả năng vận hành của khối động cơ điện và bộ pin đi kèm, do đó những khác biệt về thiết kế so với ảnh 3D là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu thiết kế bản thương mại của VinFast VFe34 cũng khác biệt hoàn toàn so với ảnh 3D thì hãng có thể sẽ gặp rắc rối. Nếu khách hàng đã đặt cọc không hài lòng với điều đó có thể tạo thành phải làn sóng phản đối và hủy cọc đối với mẫu xe điện này.

Hiện hình ảnh về khoan nội thất của mẫu xe điện này vẫn chưa được tiết lộ. Với ngoại hình khá bắt mắt và theo công bố của hãng xe Việt VinFast đã thu hút được hàng ngàn đợn đặt cọc trong thời gian ngắn.

Nguồn ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn: http://danviet.vn/xe-dien-vinfast-vfe34-xuat-hien-trong-lop-nguy-trang-tai-ha-noi-50202195185954...Nguồn: http://danviet.vn/xe-dien-vinfast-vfe34-xuat-hien-trong-lop-nguy-trang-tai-ha-noi-5020219518595437.htm