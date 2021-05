Nhìn lại thiết kế của Honda Civic qua các thời kỳ

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 16:30 PM (GMT+7)

Honda Civic là một trong những dòng xe bán chạy nhất của Honda, Civic ra đời từ năm 1973, trải qua 10 thế hệ và sắp bán ra thế hệ thứ 11 với tên gọi The End of Days.

Thế hệ đầu tiên: 1973-1979

Civic thế hệ đầu tiên khởi đầu cho chặng đường dài 5 thập kỷ của Civic. Chiếc xe này cũng là nơi thử nghiệm đầu tiên của động cơ CVCC (giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế khí thải) nổi tiếng của Honda. Động cơ này góp phần vào danh tiếng của Honda trong việc xây dựng mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu.

Thế hệ đầu tiên với phiên bản hatchback. Ảnh: Autoblog

Thế hệ thứ hai: 1980-1983

Ngoài vai trò như một diễn viên trong một bộ phim hài lãng mạn Employee of the Month hồi 2006, Civic thế hệ thứ hai không tạo ra nhiều bước đột phá. Civic thế hệ thứ hai đạt tiêu chuẩn động cơ CVCC và tạo ra công suất lớn hơn một chút so với thế hệ thứ nhất.

Thế hệ thứ hai của Honda Civic

Thế hệ thứ ba: 1984-1987

Civic thế hệ thứ ba đã được cung cấp với rất nhiều biến thể, tuy nhiên không phải tất cả đều được cung cấp ở tất cả các thị trường. Ở thế hệ thứ ba với sự xuất hiện của biến thể Civic Wagovan và sự ra đời của cả CRX lẫn Si.

Thế hệ thứ ba có thêm bản sedan.

Thế hệ thứ tư: 1988-1991

Với Civic thế hệ thứ tư, Honda đã hướng đến sự trau chuốt và tinh tế. Xe có thêm hệ thống treo trước tay đòn kép cùng với thiết kế phía sau độc lập. Ở thế hệ này với sự ra đời của động cơ VTEC mới.

Thế hệ thứ tư sửa dụng động cơ VTEC .

Thế hệ thứ năm: 1992-1995

Sự ra đời của Civic thế hệ thứ năm đánh dấu sự kết thúc của biến thể Shuttle Wagon. Mặc dù thế hệ này không có nhiều nâng cấp bên ngoài, nhưng đây là một thế hệ được yêu thích bởi có rất nhiều người đam mê.

Thế hệ thứ 5 cũng ra đời phiên bản Si được khen ngợi trong một vài năm gần đây. Đây cũng là thế hệ đầu có các biến thể tiết kiệm nhiên liệu sử dụng hộp số CVT với tên gọi 1995 HX.

Thế hệ thứ năm sử dụng hộp số CVT.

Thế hệ thứ sáu: 1996-2000

Civic thế hệ thứ sáu được nâng cấp lớn. Các cập nhật về phong cách bị hạn chế và tương đối tinh tế, nhưng có một số điểm đáng chú ý. Biến thể Si được cung cấp với tùy chọn động cơ hút khí tự nhiên, đây cũng là chiếc Civic đầu tiên có động cơ này.

Thế hệ thứ sáu sử dụng động cơ hút khí tự nhiên.

Thế hệ thứ bảy: 2001-2005

Civic thế hệ thứ bảy được thiết kế tinh tế hơn và một số góc cạnh mềm mại hơn. Đây là thế hệ được ưa chuộng nhất với biến thể hatchback EP3 Civic Si và cũng là thế hệ đầu tiên của Civic được cung cấp trong một biến thể hybrid.

Thế hệ thứ bảy với biến thế động cơ hybrid.

Thế hệ thứ tám: 2006-2011

Civic thế hệ thứ tám đã loại bỏ tất cả những gì sang trọng vốn có của chiếc xe trước đó và thay vào đó là thiết kế thể thao và bánh xe lớn hơn. Với sự trở lại của phiên bản Si và đạt được kỳ vọng của nhiều người đam mê.

Thế hệ thứ tám được thiết kế thể thao.

Thế hệ thứ chín: 2012-2015

Civic thế hệ thứ chín có động cơ lớn hơn, mặc dù không có sự thay đổi đáng kể về sức mạnh. Tuy nhiên, mô-men xoắn của nó bị giảm đi một chút, điều này làm thất vọng rất nhiều người hâm mộ thích mô-men xoắn cao của mẫu Si cũ.

Thế hệ thứ chín không được đánh giá cao bởi mô-men xoắn của nó bị giảm đi.

Thế hệ thứ 10: 2016-2021

Civic thế hệ thứ 10 được cải tiến toàn bộ. Civic đã được lắp động cơ tăng áp (ngay cả trong Si) và loại bỏ hybrid. Thế hệ này chứng kiến sự khởi đầu của sự xoay chuyển trở lại của Civic và Accord hài hòa hơn về mặt phong cách, điều này đối với nhiều người cũng là một điều tốt.

Thế hệ thứ 10 được được lắp động cơ tăng áp.

Thế hệ thứ 11: 2022-The End of Days

Vừa mới ra mắt gần đây, Civic thế hệ thứ 11 với thiết kế dài hơn và rộng hơn, xe có thiết kế giống Accord. Hiện tại chưa có nhiều thông tin về động cơ Civic Si hoặc Type-R thế hệ thứ 11, những điều này sẽ được tiết lộ dần trong năm tới.

Thế hệ thứ 11 sắp được ra mắt.

