Xe điện Toyota giá siêu rẻ khiến chị em phát mê

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Toyota C+Pod là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ mới nhất của thương hiệu Nhật Bản.

Xe vừa mở bán với mức giá khá rẻ phù hợp cho nhu cầu di chuyển ngắn trong thành phố. Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái nhưng chỉ dành cho các doanh nghiệp thì mới đây Toyota C + Pod được mở bán cho người mua cá nhân với mức giá quy đổi khoảng 330 triệu đồng thông qua các hợp đồng thuê mua tại thị trường nội địa Nhật Bản với hai phiên bản G và X khác biệt ở màu sơn và trang bị.

Theo Toyota thì C + Pod chỉ có tốc độ tối đa giới hạn ở mức 60km/h phù hợp cho nhu cầu đi chuyển hàng ngày trong phố. Xe có tầm hoạt động 150km trong một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn đi cùng khối pin Pin lithium-ion 9.06kWh có thể sạc đầy trong 5 giờ.

Dựa trên các thông số kỹ thuật thì Toyota C + Pod là một trong những mẫu xe thuần điện EV nhỏ gọn nhất trên thị trường với kích thước dài rộng cao lần lượt tương ứng 2.490 x 1.290 x 1.550 mm nhờ đó xe có bán kính quay đầu chỉ khoảng 3.9 m.

Mẫu xe EV Toyota C + Pod có cấu hình 2 chỗ ngồi với không gian đủ cho người lái và một hành khách đi cùng. Nội thất được thiết kế theo kiểu tối giản với gam màu trắng đen làm chủ đạo. Các nút bấm chức năng, hệ thống thông tin được bố trí tại khu vực trung tâm tạo sự gọn gàng. Cốp sau của xe chỉ đủ để chứa một ít hành lý như vali, balo cỡ vừa….

Về an toàn, Toyota C + Pod đi kèm một số trang bị như hệ thống phát hiện các phương tiện khác, người đi bộ, xe đạp trong cả ngày lẫn đêm, cảm biến đỗ xe có thể giúp dừng C + pod nếu phát hiện chướng ngại vật ở tốc độ thấp.

Để tối ưu hóa hiệu năng sử dụng thì Toyota C+pod có thân xe làm từ nhựa nhằm giảm trọng lượng, nhờ đó chỉ nặng 690 kg phù hợp với động cơ điện cũng chỉ có 12.3 mã lực và sức kéo 56 Nm tới trục sau.

