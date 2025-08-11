Mazda CX-5: SUV Crossover thông minh hàng đầu Việt Nam

Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng trong năm 2025 khi đạt doanh số cộng dồn 7.384 xe trong 6 tháng đầu năm, tạo khoảng cách đáng kể so với các đối thủ xếp sau. Thành công này đến từ chiến lược giá bán hợp lý mà hãng xe Nhật liên tục áp dụng trong thời gian qua.

Những con số biết nói khi nhắc đến Mazda CX-5

Mazda CX-5 nổi bật về sự thông minh

Mazda CX-5 2025 tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong phân khúc SUV 5 chỗ tại Việt Nam nhờ các công nghệ thông minh và khả năng vận hành linh hoạt, hiện đại. Phiên bản mới của CX-5 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái i-Activsense tiên tiến, gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và đặc biệt là hệ thống kiểm soát hành trình thông minh Adaptive Cruise Control cho phép tự động duy trì tốc độ cùng khoảng cách an toàn với xe trước.

Điểm sáng công nghệ của CX-5 còn bao gồm hệ thống cảnh báo mệt mỏi người lái (Driver Attention Alert - DAA), sử dụng camera và cảm biến để theo dõi trạng thái người lái và cảnh báo khi cần nghỉ ngơi, tăng cường an toàn trên những hành trình dài. Bên cạnh đó, hệ thống phanh tự động thông minh hỗ trợ lực phanh hoặc phanh chủ động khi phát hiện nguy cơ va chạm giúp giảm thiểu tai nạn.

Về vận hành, Mazda CX-5 sử dụng công nghệ SkyActiv với động cơ 2.0L hoặc 2.5L hút khí tự nhiên, kết hợp cấu trúc khung gầm cải tiến và hệ thống kiểm soát lực kéo G-Vectoring Control Plus giúp xe vận hành mượt mà, phản ứng lái chính xác, cảm giác lái cực kỳ vững chắc và thoải mái trên mọi cung đường, đồng thời vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao chỉ từ 5.95L/100km đường trường.

So sánh CX-5 và các đối thủ

Mẫu xe Điểm mạnh công nghệ & an toàn Vận hành & trải nghiệm Đặc điểm nổi bật Mazda CX-5 i-Activsense cao cấp, kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo mệt mỏi SkyActiv 2.0/2.5L, êm ái, tiết kiệm, phản hồi nhanh Nội thất sang trọng, lái thú vị Honda CR-V Honda Sensing, camera 360° Turbo mạnh mẽ, treo êm Rộng rãi, ghế thứ 3 tiện dụng Hyundai Tucson SmartSense, hỗ trợ bán tự động Nhiều tùy chọn động cơ, có hybrid Thiết kế trẻ, công nghệ mới Hyundai SantaFe SmartSense, nhiều tính năng cao cấp Diesel & xăng mạnh mẽ 7 chỗ, tiện nghi cao Mazda CX-8 Công nghệ như CX-5, 7 chỗ SkyActiv êm ái Nội thất rộng, sang trọng Ford Territory SYNC 3, cảnh báo an toàn EcoBoost 1.5L, linh hoạt đô thị Giá cạnh tranh, tiện nghi gia đình Mitsubishi Outlander An toàn đầy đủ, cảnh báo điểm mù Xăng & PHEV, tiết kiệm 7 chỗ, đa địa hình Kia Sportage An toàn hiện đại, màn hình lớn Xăng & hybrid linh hoạt Thiết kế thời thượng

Nhận định

Mazda CX-5 nổi bật với sự cân bằng hiếm có giữa công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, an toàn toàn diện và cảm giác lái thú vị nhờ công nghệ SkyActiv và G-Vectoring Control Plus, điều ít mẫu SUV cùng phân khúc có thể sánh bằng. Những hệ thống an toàn tiên tiến như cảnh báo nghỉ ngơi, phanh tự động hay kiểm soát hành trình thông minh giúp Mazda CX-5 đạt chuẩn cao trong phân khúc crossover 5 chỗ, rất phù hợp với những người thích trải nghiệm lái chủ động nhưng vẫn đề cao sự an toàn.

So với các đối thủ như CR-V hay Tucson tập trung nhiều vào công nghệ hỗ trợ lái và không gian rộng rãi, CX-5 đem lại sự sang trọng, vật liệu cao cấp và trải nghiệm lái thuần chất hơn. Trong khi đó, các mẫu xe 7 chỗ như SantaFe, CX-8 hay Outlander lại phù hợp cho gia đình đông người với nhu cầu tiện nghi và vận hành đa dụng. Ford Territory và Kia Sportage thường có lợi thế về giá thành và tính năng công nghệ hiện đại, điểm cộng cho đối tượng khách hàng trẻ, đô thị.