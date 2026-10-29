Hãng Trung Quốc phát dòng xe có thiết kế giống Rolls-Royce Ghost

Theo CarNewsChina, mẫu xe BYD vừa tung ảnh nhá hàng Yangwang Altior, chiếc sedan đầu bảng dài 5,5 m của thương hiệu xe sang Yangwang. Xe dài hơn Rolls-Royce Ghost khoảng 100mm, giá dự kiến quanh 2 triệu nhân dân tệ, và sẽ ra mắt tại Dubai vào khoảng ngày 5/11.

Teaser công bố ngày 27/10 chỉ để lộ dáng thân xe dưới tấm vải phủ, nhưng như vậy cũng đủ thấy BYD không giấu ý định. Đường mui dài, nắp capo kéo thẳng và tỷ lệ thân xe vuông vắn gợi ngay tới Rolls-Royce, mẫu xe được chính truyền thông Trung Quốc gọi là đối thủ trực tiếp. Tại Trung Quốc, xe mang tên Dingyao, còn Altior là tên dùng cho thị trường quốc tế.

Tại Trung Quốc, xe mang tên Dingyao, còn Altior là tên dùng cho thị trường quốc tế.

Mẫu xe Altior dài 5.500 mm, trục cơ sở 3.350 mm. Đây là kích thước của sedan siêu sang cỡ lớn, chiếm trọn khu vực mà Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Benz S-Class bản trục cơ sở dài đang giữ. Giá dự kiến khoảng 2 triệu nhân dân tệ, tương đương 300.000 USD hay khoảng 7 tỷ đồng nếu quy đổi trực tiếp, chưa tính thuế phí.

BYD chưa công bố hệ truyền động. Nhiều khả năng xe dùng cấu hình 4 mô-tơ điện, mỗi mô-tơ dẫn một bánh, như cách Yangwang đã làm trên SUV U8 và siêu xe U9, đi kèm hệ treo thủy lực chủ động. Trên mẫu chạy thử, đầu xe có lưới tản nhiệt cỡ lớn và dải đèn ban ngày tách rời, ngôn ngữ thiết kế kế thừa từ U8.

Việc chọn Dubai làm nơi ra mắt cũng có lý do. Yangwang U8 vừa được cảnh sát Dubai đưa vào đội xe tuần tra, và Trung Đông là thị trường nơi khách nhà giàu sẵn sàng thử một cái tên mới nếu sản phẩm đủ khác biệt. Altior sẽ phải đối đầu không chỉ Rolls-Royce mà cả Maextro S800, sedan siêu sang do Huawei và JAC hợp tác làm ra.

Với người Việt, Altior chưa có lý do để về nước trong ngắn hạn. BYD Việt Nam hiện chỉ phân phối các mẫu thương hiệu BYD như Sealion 5, Atto 3 hay Seal, chưa bán dòng Yangwang. Dù vậy, chiếc xe cho thấy rõ tham vọng của hãng: từ xe điện giá rẻ đi thẳng lên phân khúc mà trước đây chỉ người Anh và người Đức có tiếng nói.

Điểm yếu lớn nhất của Altior không nằm ở thông số mà ở thương hiệu. Khách mua Rolls-Royce trả tiền cho hơn một thế kỷ di sản, còn Yangwang mới ra đời từ năm 2023. Giá 2 triệu nhân dân tệ chỉ bằng một phần nhỏ so với U9 Xtreme bản giới hạn 30 chiếc, nhưng vẫn là số tiền đủ để người mua cân nhắc rất kỹ trước một cái tên chưa có lịch sử giữ giá.