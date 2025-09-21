Xe điện năng lượng mặt trời: Từ ý tưởng viễn tưởng đến thực tế

Có trụ sở đặt tại Carlsbad, California, công ty đã phát triển một chiếc xe điện ba bánh trang bị tấm pin mặt trời, phù hợp với thiết kế khí động học. Chiếc xe này dự kiến sẽ ra mắt với giá khởi điểm khoảng 40.000 USD và có thể cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 64 km mỗi ngày trong điều kiện lý tưởng. Tấm pin năng lượng mặt trời 700 watt trải rộng trên bề mặt xe giúp tối ưu hóa khả năng sử dụng năng lượng.

Xe chạy bằng năng lượng mặt trời đang dần hiện hữu.

Không chỉ tập trung vào công nghệ chuyển đổi năng lượng mặt trời, Aptera còn phát triển hệ thống truyền động điện hiệu quả và thiết bị điện tử tiên tiến. Với bộ pin đầy, chiếc xe nhẹ này có thể đạt phạm vi hoạt động lên đến 642 km trước khi cần sạc lại, đồng thời duy trì hệ số cản gió cực thấp là 0,13. Để bảo vệ tấm pin khỏi các tác động bên ngoài, công ty đã phát triển một lớp vỏ kính bền bỉ, tương tự như kính Gorilla Glass.

Ngoài Aptera, Telo Trucks, một công ty khởi nghiệp tại San Carlos, cũng đang chuẩn bị ra mắt xe bán tải điện nhỏ gọn với bộ pin 106 kWh và phạm vi hoạt động lên đến 562 km mỗi lần sạc. Người mua có thể tùy chọn thêm dung lượng pin năng lượng mặt trời, với các tấm pin được tích hợp vào cabin hoặc thùng xe. Telo cho biết gần một phần tư trong số 12.000 đơn đặt hàng trước của họ bao gồm tùy chọn năng lượng mặt trời.

Công ty mới nổi DartSolar từ Glendale, California, đang nhắm đến thị trường phụ tùng thay thế với bộ pin năng lượng mặt trời gắn trên giá nóc và có thể tương thích với hầu hết các loại xe điện hiện có. Hệ thống này có giá khởi điểm khoảng 1.000 USD (26,4 triệu đồng) và có thể mở rộng lên đến 4.000 USD (105,5 triệu đồng), cung cấp thêm phạm vi hoạt động cho các phương tiện như Tesla Model 3.

Telo Trucks là mẫu xe bán tải đi kèm tấm pin mặt trời có thiết kế nhỏ gọn.

Mặc dù có nhiều tiến bộ, các nhà sản xuất ô tô lớn vẫn tỏ ra thận trọng. Jason Marks, giám đốc điều hành của Telo Trucks, cho biết việc tích hợp công nghệ năng lượng mặt trời vào ô tô có thể làm tăng độ phức tạp và chi phí, gây khó khăn cho việc áp dụng rộng rãi. Sự thành công của công nghệ này sẽ phụ thuộc vào sự hài lòng của khách hàng và những cải tiến liên tục trong hiệu suất của tấm pin mặt trời.