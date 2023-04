Xe điện Hyundai Ioniq 6 đạt giải World Car Of the Year 2023

Với thành tích ấn tượng này, Hyundai hiện đã 2 lần liên tiếp giành được giải thưởng World Car Of The Year, trong đó Ioniq 6 giành được danh hiệu của năm 2023 lần này, còn Ioniq 5 thẳng giải cùng với hai hạng mục khác vào năm 2022.

Xe ô tô điện Hyundai Ioniq 6 là một trong ba chiếc lọt vào vòng chung kết giải thưởng World Car Of The Year 2023, cùng với BMW X1/iX1 và Kia Niro. Bên cạnh việc là mẫu xe chiến thắng sau cùng, Ioniq 6 còn giành thêm hai giải phụ là World Car Design of the Year (thiết kế ấn tượng nhất) và World Electric Vehicle Awards (xe điện nổi bật nhất).

Ở giải thiết kế, Ioniq 6 đã vượt qua Land Rover Range Rover và Lucid Air. Giải về xe điện cho thấy Ioniq 6 chiến thắng 2 đối thủ BMW i7 và Lucid Air. Đáng chú ý, hai giải phụ mà Ioniq 6 giành được năm nay cũng chính là hai hạng mục vinh danh mẫu Ioniq 5 vào năm 2022.

Ông Jaehoon Chang - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hyundai Motor Company cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được vinh dự danh giá này hai năm liên tiếp. Điều này là sự ghi nhận những tài năng to lớn và nỗ lực không ngừng của mọi người tại Công ty Ô tô Hyundai để đưa những chiếc xe điện như Ioniq 6 ra thị trường…

Ngoài ra, vinh dự này củng cố cam kết trở thành công ty hàng đầu thế giới về phương tiện điện khí hóa của chúng tôi và sẽ thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp giải pháp di chuyển thông minh.”

Những hạng mục khác của giải thưởng có thể kể đến như Lucid Air chiến thắng hạng mục World Luxury Car (xe sang nổi bật nhất), đánh bại BMW 7-Series và Genesis G90. Trong khi đó, Kia EV6 GT đã giành được danh hiệu World Performance Car (xe hiệu năng cao nổi bật nhất), vượt qua Nissan Z thế hệ mới và Toyota GR Corolla. Ngoài ra, giải thưởng World Urban Car (xe đô thị) đã thuộc về mẫu xe Citroen C3.

World Car Awards (World Car of the Year) là loạt giải thưởng về ô tô được tổ chức thường niên trong khuôn khổ triển lãm quốc tế New York Auto Show kể từ năm 2004 đến nay. Giải thưởng World Car of the Year 2023 được lựa chọn bởi ban giám khảo gồm 100 nhà báo ô tô nổi tiếng đến từ 32 quốc gia trên toàn cầu

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xe-ien-hyundai-ioniq-6-at-giai-world-car-of-the-year-2023-a602406.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xe-ien-hyundai-ioniq-6-at-giai-world-car-of-the-year-2023-a602406.html