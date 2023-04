Honda Civic Type R xuất hiện tại trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Mới đây, bộ đôi Honda Civic Type R phiên bản thương mại đã có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe thực hiện các công đoạn cuối trước khi bàn giao cho người mua. Theo các hình ảnh chụp lại thì có ít nhất hai chiếc Honda Civic Type R với hai màu sắc khác nhau gồm trắng ngọc trai và xám xi măng.

Trong số đó một chiếc đang có mặt khuôn viên trung tâm thử nghiệm khí thải cho xe mới tại Hà Nội để thực hiện các công đoạn cần thiết trước khi bán ra thị trường. Phiên bản Honda Civic Type R màu trắng có phần khá giống với phiên bản được trưng bày trước đó tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy rõ được phần đuôi xe với những chi tiết đặc trưng như cánh lướt gió, 3 ống xả trung tâm cùng dải đèn Led nối liền cụm đèn hậu.

So với phiên bản Honda Civic thông thường thì phiên bản Type R có kiểu dáng Hatchback thể thao với các ưu điểm như: trọng tâm xe được đặt thấp, nội thất rộng. Bên cạnh đó, mẫu Type R được hãng tinh chỉnh về thiết kế để đạt được tính khí động học tối đa nhất.

Phiên bản Type R vẫn có nhiều khác biệt so với bản RS như có bộ body thể thao hơn, lưới tản nhiệt được mở rộng, loại bỏ hốc đèn sương mù và bổ sung khe thoát gió trên nắp capô. Đáng chú ý xe được trang bị bộ mâm 19 inch trọng lượng nhẹ, kèm lốp Michelin Pilot Sport 4 S kết hợp với bộ phanh Brembo nhôm và đĩa phanh làm bằng thép.

Bên trong nội thất có Honda Civic Type R vẫn có thiết kế tổng thể giống các phiên bản khác nhưng có thêm các chi tiết như màn hình trung tâm tích hợp Honda Logo R hiển thị và lưu lại thông tin vòng đua cùng đồng hồ bấm giờ, đồng hồ lái có thêm giao diện tùy biến theo chế độ lái. Logo "Type R" xuất hiện tại nhiều vị trí, cần số làm bằng kim loại, và có tông màu đen đỏ làm chủ đạo, ghế ngồi thể thao,….

Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L VTEC tăng áp, cho công suất 315 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 420Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Ngoài ra xe còn có hệ thống bù ga tự động - Rev match system để tối ưu cho cảm giác lái cũng như hiệu suất động cơ.

Dự kiến những chiếc xe Honda Civic Type R đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý 2 năm nay. Hiện phân khúc xe thể thao đường phố chỉ mới có sự hiện diện của Honda Civic Type R, còn Hyundai Elantra N dù đã giới thiệu nhưng vẫn chưa có thông tin về giá bán cũng như thời gian giao xe.

Trước đó cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo triệu hồi mẫu xe Civic Type R tại thị trường Mỹ do vấn đề về khung đệm ghế lái với mối hàn có thể không giữ được khung ở đúng vị trí, làm giảm hiệu quả của dây an toàn. Hiện chưa rõ những mẫu xe sắp tới bàn giao liệu có nằm trong diện triệu hồi này hay không.

Nguồn ảnh: FB Thế giới phương tiện

