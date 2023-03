Xe ý tưởng Volkswagen ID2.all có mức giá siêu hấp dẫn

Volkswagen đang có kế hoạch tạo ra một sản phẩm xe ô tô điện phổ thông vào năm 2025, với giá bán ở mức rất thấp để hầu như bất cứ ai cũng có khả năng sở hữu một chiếc. Đây được xem là cách mà Volkswagen đáp trả lại những mẫu xe điện từ Trung Quốc dự kiến sẽ tràn ngập châu Âu trong những năm tới, cũng như làm tăng sức cạnh tranh với chiếc Tesla Model 2 sắp ra mắt.

Chiếc xe được mang tên ID.2all và dự kiến sẽ có giá bán chỉ 27.000 USD tương đương 630 triệu đồng theo thời giá quy đổi hiện nay và rẻ nhất trong số toàn bộ danh mục xe điện Volkswagen. Bản thân tên xe cũng nói lên điều đó, vì phát âm giống với "to all" - "dành cho tất cả mọi người" trong tiếng Anh.

ID.2all dự kiến có kích thước tổng thể chỉ ngang bằng một chiếc Polo (xe hạng B) nhưng do là xe điện nên chiều dài cơ sở xe vẫn có thể đạt đến mức 2.600 mm tương đương một chiếc Golf (xe hạng C), cùng với khoang hành lý rộng rãi hơn so với quan niệm thường thấy ở phân khúc xe nhỏ này.

Kiểu dáng của ID.2all có nét tương đồng với Golf vì đây chính là chủ trương thiết kế của Volkswagen. Ngay cả chi tiết cột C được tạo hình giống như cánh cung đang kéo giãn cũng là nét tiêu biểu từng xuất hiện trên chiếc Golf thế hệ đầu tiên 1974 do Giugiaro vẽ nên. Các thành phần ngoại thất không cầu kỳ, chỉ đủ đặc trưng để nhận diện rằng đây là xe Volkswagen khi quan sát từ xa.

Bên trong nội thất xe cũng rất đơn giản theo xu thế hiện đại khi trên táp-lô chỉ có 2 màn hình, chiếc nhỏ 10,9 inch dùng thay cho bảng đồng hồ còn màn hình lớn 12,9 inch hiển thị thông tin giải trí và hỗ trợ cảm ứng để thao tác. Giao diện của những màn hình này có khả năng tùy biến để giống với những chiếc Volkswagen cổ điển ngày trước, gợi nhớ đến thời hoàng kim của các dòng Beetle hoặc Golf xa xưa.

Phía dưới màn hình táp-lô vẫn có một hàng nút vật lý với một nút cuộn dùng để điều khiển một số chức năng nhất định. Tiếp đến là khu vực sạc không dây cho điện thoại có sức chứa 2 thiết bị cùng lúc. Một núm xoay có logo Volkswagen sẽ đảm nhận vai trò điều khiển con trỏ nếu người dùng không muốn thao tác cảm ứng trên màn hình.

Khoang cabin của ID.2all chỉ đủ chỗ cho 2 hàng ghế. Ở trạng thái bình thường, khu vực chứa hành lý có thể tích 440 lít nhưng sẽ tăng lên đến 1.330 lít nếu gập hàng ghế thứ 2 lại. Trong trường hợp cần chở đồ vật dài bất thường, chỉ việc hạ nốt ghế phụ phía trước xuống là sẽ có không gian với chiều dài lên đến 2.200 mm. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ 2 cũng có thể được nâng lên, để lộ ngăn chứa đồ bên dưới.

Mặc dù là xe giá rẻ và xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MEB (đang được dùng cho tất cả xe điện Volkswagen từ chiếc ID.3 đến ID.Buzz) nhưng có qua chỉnh sửa nhẹ để tối ưu lắp đặt mô-tơ điện ở các bánh trước. Ngay cả khi chỉ gắn 1 mô-tơ công suất 223 mã lực, xe vẫn đủ khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng dưới 7 giây, nhanh hơn cả phiên bản hiệu năng cao Golf GTI.

Về quãng đường di chuyển, Volkswagen chưa tiết lộ cụ thể dung lượng pin nhưng khẳng định rằng mục tiêu của hãng là tạo ra chiếc xe có thể đi được 450km theo tiêu chuẩn WLTP, tích hợp sạc 11kW và có thể hỗ trợ sạc nhanh 170 kW để nạp năng lượng từ 10-80% pin trong vòng 20 phút.

Chiếc ID.2all sẽ chỉ là 1 trong số hơn 10 mẫu xe điện mà Volkswagen dự kiến tung ra thị trường từ nay đến 2026. Ngoài những chiếc đã được hé lộ thông tin như ID.7 sedan hay ID.Buzz thì hãng xe Đức cũng có kế hoạch làm thêm một phiên bản xe ID.1 thậm chí còn rẻ hơn ID.2all nữa.

Thời gian tới, hãng xe Volkswagen sẽ thêm đầu tư ít nhất 193 tỷ USD cho việc sản xuất pin và nguyên liệu thô để lắp ráp xe điện nói riêng và lĩnh vực xe điện nói chung.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xe-y-tuong-volkswagen-id2-all-co-muc-gia-sieu-hap-dan-a598952.html