Xe điện Honda Super One chính thức lên kệ, giá quy đổi hơn 640 triệu đồng

Tại GIIAS 2026 diễn ra ở Tangerang, Indonesia, ngày 5/8, PT Honda Prospect Motor (HPM) bắt đầu nhận đơn đặt hàng Super One. Theo kế hoạch, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao từ tháng 8/2026.

Honda Super One được phát triển trên nền tảng của mẫu kei car N-One e:, nhưng mang thiết kế và định hướng vận hành thể thao hơn. Xe có kiểu dáng nhỏ gọn, trọng tâm thấp và thân xe mở rộng theo phong cách "low and wide". Thiết kế này gợi nhớ đến Honda City Turbo II nổi tiếng từ thập niên 1980, với vòm bánh xe loe rộng, bộ vành 15 inch màu đen bóng cùng các chi tiết khí động học ở cản trước và sau.

Honda cho biết Super One được phát triển theo khái niệm e: Dash Booster, hướng tới khả năng phản hồi nhanh và cảm giác lái linh hoạt. Các khe gió quanh cản và bánh xe vừa tạo điểm nhấn ngoại hình, vừa hỗ trợ kiểm soát luồng khí và hạn chế lực nâng ở tốc độ cao. Lốp hiệu năng cao Yokohama Advan Fleva cũng được sử dụng nhằm tăng khả năng vận hành.

Bên trong, Honda Super One sở hữu khoang lái mang phong cách thể thao với ghế ôm sát cơ thể, lấy cảm hứng từ City Turbo II. Bảng điều khiển bố trí theo chiều ngang, trong khi màn hình MID 7 inch tích hợp ba đồng hồ hiển thị nhiệt độ pin, công suất và vòng tua máy mô phỏng khi kích hoạt chế độ Boost.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống Boost Mode. Ở trạng thái thông thường, mô-tơ điện sản sinh công suất 47 kW, tương đương 63 mã lực, và mô-men xoắn 162 Nm. Khi kích hoạt Boost Mode, công suất tăng lên 70 kW, tương đương 93 mã lực. Chế độ này đồng thời thay đổi phản hồi chân ga, giao diện hiển thị và âm thanh vận hành để tạo cảm giác lái thể thao hơn. Xe còn có lẫy chuyển số mô phỏng hộp số 7 cấp.

Super One sử dụng một mô-tơ điện kết hợp bộ pin dung lượng 29,6 kWh. Phạm vi hoạt động đạt 205 km theo chu trình WLTP hoặc 275 km theo tiêu chuẩn đo lường của Nhật Bản. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 50 kW, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút, trong khi sạc AC có công suất tối đa 6 kW.

Với trọng lượng chỉ 1.090 kg, Super One được Honda định hướng trở thành mẫu xe điện nhỏ gọn nhưng chú trọng trải nghiệm vận hành. Hệ thống treo được tinh chỉnh qua quá trình thử nghiệm trên nhiều điều kiện đường xá tại Nhật Bản và Anh.

Tại Indonesia, Honda Super One có giá 438 triệu Rupiah (tương đương hơn 640 triệu đồng), và được phân phối giới hạn 100 xe trong năm 2026.