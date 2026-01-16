Honda Super-One EV ra mắt, giá gây sốc hơn 3,6 tỷ đồng

Việc chọn Singapore làm thị trường khởi điểm cho thấy Honda đang đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm khách hàng thành thị trẻ, những người cần một mẫu xe gọn gàng, linh hoạt nhưng vẫn mang cá tính riêng.

Honda Super-One EV là phiên bản thương mại phát triển từ concept từng ra mắt tại Japan Mobility Show 2025. Khác với nhiều mẫu City EV chỉ tập trung vào tính thực dụng, Honda định vị Super-One theo hướng trẻ trung và giàu cảm xúc lái hơn. Xe nhắm tới những người muốn một chiếc xe nhỏ để đi phố, nhưng không chấp nhận cảm giác lái quá nhạt nhòa.

Mẫu xe này sử dụng mô-tơ điện cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 162 Nm, mức hiệu năng đủ để mang lại khả năng tăng tốc lanh lẹ trong môi trường đô thị đông đúc. Dù Honda chưa công bố tầm hoạt động chính thức, giới chuyên môn cho rằng xe dùng pin khoảng 29,6 kWh. Hệ thống sạc nhanh cho phép nạp từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút, phù hợp với nhịp sống bận rộn của người dùng thành phố.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hộp số “giả lập” 7 cấp kết hợp Boost Mode, cho phép người lái khai thác tối đa sức mạnh tức thời của động cơ điện. Hệ thống Active Sound Control cũng được trang bị để mô phỏng âm thanh động cơ và cảm giác chuyển số như xe xăng, hướng đến nhóm khách hàng vẫn còn yêu thích cảm giác lái truyền thống, tương tự cách Hyundai đã làm với các mẫu xe điện hiệu năng cao.

Thiết kế của Honda Super-One EV gần như giữ nguyên tinh thần của bản concept với thân xe nhỏ gọn, đèn pha tròn mang hơi hướng retro và đèn hậu chữ nhật quen thuộc. Bản thương mại được tinh chỉnh bằng các hốc bánh mở rộng, tạo cảm giác thể thao và vững chãi hơn. Xe có chiều dài 3.589 mm, trục cơ sở 2.520 mm, kích thước tương đương các mẫu hatchback cỡ A như Kia Morning, rất phù hợp cho việc xoay trở trong phố hẹp và bãi đỗ chật.

Khoang cabin được trang bị màn hình trung tâm 9 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và gói an toàn Honda Sensing với các tính năng như phanh tự động khẩn cấp, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn. Xe sử dụng hệ thống treo MacPherson phía trước, dầm xoắn phía sau, ưu tiên độ bền và sự êm ái cho điều kiện đô thị.

Tại Singapore, Honda Super-One EV có giá 178.999 SGD, tương đương hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm chi phí Certificate of Entitlement rất cao tại thị trường này.