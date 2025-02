Mercedes-Benz EQB bị triệu hồi vì liên quan đến pin cao áp

Mercedes-Benz vừa thông báo triệu hồi 7.362 xe EQB đời 2022 - 2024, bao gồm các phiên bản EQB 250, EQB 300 và EQB 350, do nguy cơ cháy nổ liên quan đến lỗi pin cao áp. Cụ thể, theo Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), sự cố bắt nguồn từ hiện tượng đoản mạch bên trong bộ pin, có thể xảy ra do chất lượng sản xuất không đồng đều hoặc ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài, như dòng điện sạc không ổn định hay hỏng hóc cơ khí trong pin.

Trước đó vào năm 2023 và 2024, hãng xe Đức đã ghi nhận nhiều vụ cháy liên quan đến xe EQB tại Trung Quốc. Dù chưa xác định được nguyên nhân gây cháy nhưng Mercedes vẫn quyết định mở rộng phạm vi triệu hồi nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện tại, Mercedes sẽ có những thay đổi trong bản cập nhật phần mềm quản lý pin và đưa ra khuyến cáo chủ sạc tối đa 80% cho đến khi việc nâng cấp được hoàn tất. Theo các thông tin, xe điện Mercedes-Benz EQB được trang bị bộ pin do Farasis Energy - Trung Quốc cung cấp.