Honda RS125 Final Edition - xe số dáng "lạ", giá chỉ 31 triệu đồng

Khác với các mẫu xe số phổ thông khác trên thị trường, RS125 được phát triển theo hướng kết hợp tính thực dụng của dòng xe gia đình với phong cách thể thao, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển và tiết kiệm chi phí sử dụng. Tên gọi RS bắt nguồn từ cụm từ Road Sport, trong khi con số 125 đại diện cho dung tích động cơ.

Phiên bản Final Edition chính là thế hệ cuối cùng mà mẫu xe được sản xuất, và để đánh dấu sự kiện này, hãng xe Nhật đã đưa bộ tem Stealth Stripe mới chạy dọc hai bên thân xe, kết hợp logo Final Edition để tạo dấu ấn nhận diện riêng. Phần đầu xe vẫn giữ thiết kế đèn pha tích hợp kính chắn gió nhỏ, trong khi phía sau sử dụng cụm đèn hậu Sharp Taillight có kiểu dáng thon gọn, sắc nét.

Về vận hành, RS125 Final Edition tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,55 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số cơ khí 4 cấp.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng vành nan hoa 17 inch, đi kèm lốp trước 70/90-17 và lốp sau 80/90-17. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau. RS125 Final Edition có trọng lượng khoảng 104 kg, chiều cao yên 767 mm và chiều dài cơ sở 1.228 mm, hướng đến sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Các trang bị tiện ích trên xe vẫn tập trung vào tính thực dụng, với cụm đồng hồ Dual Design, khoang chứa đồ U-Box bên dưới yên và yên xe đủ chỗ cho hai người. Ngoài ra, xe còn có ốp bảo vệ ống xả và gác chân riêng cho hành khách phía sau.

Tại Philippines, Honda RS125 Final Edition có giá 77.000 Peso - khoảng 31,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.