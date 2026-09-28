Xe điện đang bị ghét oan vì những quan niệm lỗi thời?

Trong khi nhiều diễn đàn và bình luận về xe điện xuất hiện các nhận xét chỉ trích, phần lớn trong số đó đều dựa vào các thông tin lỗi thời. Lý do vì xe điện ngày càng trở nên đáng tin cậy hơn, giá pin giảm và cơ sở hạ tầng sạc phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa, nhiều nhà sản xuất xe điện đã thống nhất sử dụng một tiêu chuẩn sạc duy nhất (NACS), giúp giảm tổng chi phí sở hữu xe điện, đặc biệt là đối với xe đã qua sử dụng.

Nhiều người vẫn ngần ngại mua xe điện chỉ vì những quan niệm đã lỗi thời.

Thực tế cho thấy, rất nhiều quan điểm sai lầm từ những người phản đối xe điện đã làm ảnh hưởng đến tâm lý người mua xe mới, khiến họ bỏ lỡ các lợi ích mà xe điện hiện nay mang lại. Dưới đây là những quan niệm được cho là lỗi thời về xe điện mà người tiêu dùng có thể đang gặp phải.

Pin xuống cấp nhanh, chi phí thay thế tốn kém

Các quy định từ nhiều cơ quan chính phủ khắp nơi trên thế giới đang yêu cầu các nhà sản xuất xe điện phải đảm bảo thời gian bảo hành pin dài, chẳng hạn tại Mỹ là 8 năm hoặc 120.00 km đối với xe hạng nhẹ. Thậm chí, quy định còn nghiêm ngặt hơn ở California khi yêu cầu pin không được xuống cấp dưới 70% trong thời gian bảo hành. Dĩ nhiên, có một số điều khoản đi kèm cần lưu ý như việc bảo hành có thể bị vô hiệu nếu xe gặp tai nạn.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy pin xe điện hiện đại có tuổi thọ trung bình từ 13 năm trở lên, với tỷ lệ suy giảm pin hằng năm chỉ khoảng 2,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể tăng lên trong điều kiện khí hậu nóng hoặc khi sử dụng sạc nhanh thường xuyên.

Pin xe điện ngày càng được cải thiện.

Cơ sở hạ tầng trạm sạc

Ở giai đoạn đầu, xe điện gặp khó khăn liên quan đến trạm sạc, nhưng theo thời gian, số lượng trạm sạc ngày càng được mở rộng tại nhiều quốc gia, giúp việc sạc pin khi cần trở nên dễ dàng hơn. Nhiều chủ sở hữu xe điện hiện nay còn có thể lắp đặt bộ sạc tại nhà, giúp họ luôn khởi hành xe với pin đầy.

Hơn nữa, khi nhiều quốc gia đưa ra các quy định liên quan đến chuẩn sạc chung, người dùng sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận mạng lưới sạc của các nhà sản xuất khác nhau, từ đó giảm bớt nỗi lo về việc sạc pin.

Gây hại cho môi trường hơn xe xăng

Nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đã cho thấy xe điện có tác động môi trường thấp hơn trong suốt vòng đời nhờ vào việc không phát thải và sử dụng ít vật tư tiêu hao hơn.

Trong thực tế, mức độ thân thiện với môi trường của xe điện phụ thuộc vào nguồn năng lượng mà nó sử dụng. Ví dụ, xe điện được sạc từ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hay gió sẽ có tác động môi trường thấp hơn so với xe được sạc từ các nhà máy điện than.

Xe điện càng bảo vệ môi trường khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Xe điện đắt hơn xe xăng

Giá xe điện ngày càng trở nên cạnh tranh hơn khi các nhà sản xuất tối ưu hóa quy trình sản xuất và giá pin giảm. Đặc biệt hơn, các ưu đãi của chính phủ nhằm hỗ trợ thúc đẩy xe điện khiến chi phí cuối cùng mà người dùng chi trả sẽ thấp hơn. Ví dụ, chính phủ Việt Nam hiện miễn giảm lệ phí trước bạ 0% cho ô tô điện chạy pin và áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt rất thấp đến hết năm 2030.

Ngoài ra, xe điện cũng có chi phí bảo trì thấp hơn và không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá xăng - chi tiết trở nên quan trọng trong bối cảnh các giao tranh diễn ra trên thế giới làm ảnh hưởng đến nguồn cung dầu mỏ.