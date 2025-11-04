Kinh nghiệm mua ô tô cũ không 'dính' xe ngập lụt

Sau mỗi mùa mưa bão, thị trường xe cũ lại xuất hiện những chiếc xe được "tân trang" hoàn hảo. Nhưng ẩn sau lớp sơn bóng loáng là những rủi ro mà nhiều người truyền tay nhau những kinh nghiệm để lựa chọn những chiếc xe không bị ngập lụt.

Theo chia sẻ của những người có kinh nghiệm mua ô tô cũ, cách nhận biết những điểm không thể hoàn toàn che giấu được dấu vết của nước lũ.

Ô tô bị ngập lụt sẽ khiến cho nước bùn thấm sâu trong đệm, sàn xe. Ảnh: NGUYỄN DO

Đơn cử như nước bùn đã thấm sâu vào đệm mút ghế, sàn xe và lớp cách âm, mùi ẩm mốc, chua hôi sẽ tồn tại dai dẳng dù đã khử mùi ozone hay thay thảm. Do đó, khi mua xe, người mua có thể mở điều hòa ở chế độ lấy gió trong và ngửi kỹ.

Nâng nhẹ thảm sàn, đặc biệt là khu vực dưới ghế sau hoặc khoang để lốp dự phòng. Nếu thấy lớp nỉ lót bên dưới có vết ố vàng, mốc đen hoặc cảm giác ẩm ướt, hãy tránh xa.

Nước lũ thường chứa bùn sẽ làm kim loại rỉ sét nhanh chóng, thợ có thể sơn lại bề mặt, nhưng không thể can thiệp vào các bu-lông, ốc vít sâu bên trong. Do đó, người đi mua xe thường có kinh nghiệm kiểm tra các bu-lông bắt chân ghế (thường nằm dưới lớp nhựa ốp) hoặc các bu-lông cố định dây an toàn. Nếu thấy chúng bị gỉ sét màu đỏ cam bất thường, đặc biệt là phần ren ốc.

Đối với việc kiểm tra khoang máy, người mua xe có thể dùng đèn pin soi vào các vị trí khuất như tai bắt bình ắc quy, mặt trong của chắn bùn. ECU (hộp điều khiển trung tâm) và các giắc cắm điện tử rất nhạy cảm với nước. Nước làm ẩm và gây oxy hóa các mạch đồng, dẫn đến lỗi chập chờn không thể sửa dứt điểm. Đồng thời quan sát bên trong hộp cầu chì dưới nắp ca-pô, các giắc cắm (jack cắm) điện nếu từng bị ngâm nước sẽ có lớp bụi trắng, xanh hoặc ố màu, hoặc có dấu hiệu thay thế mới một cách rời rạc.

Dù đã vệ sinh kỹ, bùn đất vẫn có thể len lỏi vào các khe hở nhỏ nhất của đèn. Dùng đèn flash soi vào bên trong chóa đèn pha, đèn sương mù hoặc đèn hậu. Nếu thấy có vết ố vàng, vết bùn khô li ti hoặc hơi nước đọng dù xe đã khô ráo, đây là bằng chứng rõ ràng.

Hoặc kiểm tra một số bộ phận khác như xung quanh cụm đèn, khoang để lốp dự phòng, soi gầm xe, hệ thống treo

Theo các chuyên gia không phải xe cũ nào cũng dính trường hợp ngập lụt và không phải xe ô tô nào bị ngập lụt cũng dễ bị hư hỏng. Vì hầu hết các chủ xe đều đưa xe đi sửa chữa sau khi bị ngập lụt và thay thế các bộ phận cần thiết.

“Dù vậy, khi đi mua xe cũ đều cần phải kiểm tra kĩ càng, đừng ham rẻ bất thường. Giá thấp hơn quá nhiều so với mức trung bình có thể là "bẫy" ngập nước. Cần sử dụng các công cụ chẩn đoán điện tử và kiểm tra cơ khí chuyên sâu hơn”- một vị chuyên gia chia sẻ.

Hiện nay trên thị trường, người mua xe cũ cũng có thể kiểm tra lịch sử bảo dưỡng tại hãng để nắm rõ hơn. Một chiếc xe chính chủ, bảo dưỡng đầy đủ sẽ minh bạch hơn. Bên cạnh đó, các dịch vụ kiểm tra ô tô cũ chuyên nghiệp tại Việt Nam cũng xuất hiện khá nhiều để người mua xe có thể tham khảo.