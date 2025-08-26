Xe bán tải Nissan Frontier PRO-4X R có thêm bản nâng cấp mới

Mẫu bán tải offroad hiệu suất cao cạnh tranh trực tiếp Ford Ranger Raptor với giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn. Cụ thể, Nissan vừa công bố bước đi táo bạo khi hợp tác cùng hãng độ vốn nổi tiếng Roush Performance với các bản nâng cấp cho xe Ford để phát triển Frontier PRO-4X R 2026.

Đây là lần đầu tiên hai bên bắt tay, mang đến một phiên bản bán tải được tinh chỉnh cả về ngoại hình lẫn khả năng offroad, trực tiếp đối đầu với Ford Ranger Raptor. Dựa trên nền tảng Frontier PRO-4X, bản PRO-4X R sở hữu loạt chi tiết độc quyền bằng titan, bao gồm tấm ốp gầm, lưới tản nhiệt và logo.

Xe còn có thêm tời màu Lava Red, huy hiệu Roush trên chắn bùn, bộ mâm hợp kim 17 inch hoàn thiện titan, đi kèm lốp địa hình Hankook Dynapro AT2 Xtreme, ốc mâm đen và nắp chụp “R” đầy mạnh mẽ. Khoang lái vẫn giữ phong cách thực dụng nhưng được tinh chỉnh nhẹ với tựa đầu thêu logo “R”. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và màn hình đa thông tin 7 inch, hỗ trợ tốt cho trải nghiệm người dùng

Điểm nhấn lớn nhất của Frontier PRO-4X R 2026 là hệ thống treo Roush Performance x Ohlins 2.0 Off-Road, giúp tăng khoảng sáng gầm thêm 51 mm. Bộ treo mới sử dụng tay đòn chuyên biệt, giảm xóc lò xo cuộn với bình dầu rời và thân giảm chấn bằng nhôm, tối ưu góc tới, góc thoát và khả năng kiểm soát khi off-road.

Xe vẫn sử dụng động cơ V6, dung tích 3.8L quen thuộc, sản sinh 310 mã lực và 381 Nm mô-men xoắn. Con số này thấp hơn đáng kể so với động cơ V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép của Ford Ranger Raptor (405 mã lực, 582 Nm). Tuy nhiên, Frontier PRO-4X R 2026 có lợi thế về giá bán, khởi điểm tại Mỹ là 47.960 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng), rẻ hơn khoảng 8.110 USD (212 triệu đồng) so với Ranger Raptor.

Tại Việt Nam, Nissan Frontier được phân phối với tên gọi Navara. Mẫu bán tải này vừa được nâng cấp vào năm 2024, trang bị động cơ dầu, dung tích 2.3L tăng áp kép, có giá từ 685 triệu đồng đến 960 triệu đồng cho bản Pro4X. Dù Frontier PRO-4X R 2026 chưa có kế hoạch bán tại Việt Nam, nhưng sự xuất hiện của mẫu xe này hứa hẹn tạo sức ép cạnh tranh lớn trong phân khúc bán tải hiệu suất cao toàn cầu.