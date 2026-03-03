KIA loại bỏ một số phiên bản trên dòng xe K3 tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Kia K3 hiện chỉ còn 3 phiên bản trên website và một số cấu hình như 1.6 MT và 2.0 Premium đã dừng bán tại đại lý. Theo thông tin trên website của Kia tại Việt Nam, bảng giá của mẫu sedan hạng C Kia K3 hiện chỉ còn ba phiên bản gồm 1.6 Premium, 1.6 Luxury và 1.6 Turbo GT. Trước đó, mẫu xe này từng có 5 cấu hình khi còn thêm hai lựa chọn là bản số sàn 1.6 MT và bản 2.0 Premium.

Ngoài ra, trong mục thông số kỹ thuật, website của hãng hiện chỉ hiển thị chi tiết cho hai phiên bản Kia K3 1.6 Luxury và 1.6 Turbo GT. Diễn biến này cho thấy danh mục sản phẩm của Kia K3 đang được thu gọn so với trước. Theo thông tin từ các đại lý, hai phiên bản Kia K3 1.6 MT và 2.0 Premium đã dừng bán trong vài tháng gần đây. Trước khi ngừng phân phối, bản 1.6 MT có giá niêm yết 549 triệu đồng, trong khi bản 2.0 Premium có giá 639 triệu đồng.

Kia K3 đứng thứ hai trong phân khúc sedan hạng C với tổng doanh số 1.682 xe.

Một số nhân viên bán hàng cho biết nguồn xe thực tế tại đại lý hiện khá hạn chế. Phần lớn chỉ còn bản 1.6 Luxury và một số ít xe Kia K3 1.6 Premium, chủ yếu là xe tồn kho với màu đỏ. Những phiên bản khác gần như không còn xe mới để giao cho khách.

Đến nay, đơn vị nhập khẩu vẫn chưa đưa ra thông báo về việc điều chỉnh danh mục phiên bản của Kia K3 tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc cắt giảm cấu hình khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng mẫu xe này tiếp tục thu hẹp danh mục sản phẩm trong thời gian tới.

Ở góc độ thị trường, diễn biến này phản ánh phần nào xu hướng suy giảm của phân khúc sedan truyền thống tại Việt Nam. Theo báo cáo doanh số tháng 1/2026 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, số liệu bán hàng của các mẫu sedan Kia gồm Soluto, K3 và K5 đã được gộp chung thay vì công bố riêng như trước.

Trong năm 2025, Kia K3 đứng thứ hai trong phân khúc sedan hạng C với tổng doanh số 1.682 xe, tương đương trung bình hơn 140 xe mỗi tháng. Sự thay đổi trong thị hiếu người dùng, khi nhiều khách hàng chuyển sang các dòng xe gầm cao như SUV và crossover, đang khiến phân khúc sedan phổ thông dần mất lợi thế tại thị trường Việt Nam.