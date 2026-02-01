Kia vẫn giữ lập trường về các phím bấm vật lý trong khoang nội thất

Trong khi nhiều hãng xe đang chạy đua trong việc "số hóa" khoang lái, Kia khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các phím bấm vật lý để đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu và an toàn nhất. Khác với xu hướng tối giản hóa cực đoan nơi mọi chức năng được đưa vào màn hình cảm ứng.

Hãng Kia chọn cho mình một lối đi riêng. Dù các mẫu xe mới nhất của hãng vẫn sở hữu những cụm màn hình kích thước lớn, nhưng các phím điều khiển cơ học cho hệ thống điều hòa (HVAC) và giải trí vẫn được giữ lại vị trí trang trọng.

Chia sẻ với tạp chí Autocar, ông Jochen Paesen – Giám đốc thiết kế nội thất của Kia – khẳng định: “Có những chức năng bạn cần tìm thấy ngay lập tức mà không muốn phải thao tác nhầm. Đó là lý do chúng tôi giữ lại các nút bấm vật lý.”

Nút bấm vật lý luôn mang lại sự thoải mái khi lái xe cho người cầm điều khiển.

Theo ông Pasen, việc bắt người lái phải thực hiện tới 3 thao tác chạm trong menu chỉ để điều chỉnh một chức năng cơ bản là một thiết kế tồi. Kia thừa nhận các hãng xe Trung Quốc đã mang đến nhiều luồng gió mới về công nghệ, nhưng hãng nhấn mạnh rằng tính năng trên xe phải thực sự hữu ích thay vì chỉ để phô trương.

Thực tế đã chứng minh, việc lạm dụng màn hình cảm ứng buộc tài xế phải rời mắt khỏi lộ trình, gây ra những nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn. Không chỉ Kia, hàng loạt "ông lớn" như Mercedes-Benz, Ferrari, Volkswagen hay Skoda cũng đang dần khôi phục lại các phím vật lý sau một thời gian dài bị người dùng phàn nàn về sự bất tiện của phím cảm ứng điện dung.

Màn hình cảm ứng làm cho người lái bị phân tâm khi phải nhìn để lựa chọn các tính năng.

Đáng chú ý, Hyundai – hãng xe "anh em" với Kia thậm chí còn đang đặt dấu hỏi lớn về việc liệu ô tô tương lai có thực sự cần đến những chiếc màn hình khổng lồ hay không. Việc giảm bớt sự lệ thuộc vào màn hình không chỉ giúp tài xế tập trung hơn mà còn giải phóng sự sáng tạo cho các nhà thiết kế, giúp họ tạo ra những không gian nội thất độc bản và ấm cúng hơn, thay vì chỉ đặt lên táp-lô "hai chiếc máy tính bảng" vô hồn.