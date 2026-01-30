Xe điện KIA EV6 đầu tiên tại Việt Nam được rao bán hơn 1,6 tỷ đồng

Một đại lý Kia tại Việt Nam bất ngờ rao bán chiếc xe điện EV6. Đây được xem là chiếc EV6 duy nhất đang có mặt tại thị trường Việt, vốn được THACO Auto nhập khẩu chính hãng từ tháng 10/2021 với mục đích trưng bày và nghiên cứu.

Tại thời điểm đó, hãng có dự kiến thương mại hóa mẫu xe này, nhưng kế hoạch đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Sự xuất hiện bất ngờ của mẫu xe "hàng hiếm" khiến nhiều người không khỏi tò mò về tình trạng và nguồn gốc thực sự sau nhiều năm "ẩn mình".

Chiếc EV6 duy nhất đang có mặt tại thị trường Việt.

Chiếc Kia EV6 đang rao bán được cho là thuộc phiên bản First Edition, sở hữu cấu hình mạnh mẽ với hai mô tơ điện cho tổng công suất lên tới 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 604Nm. Xe được trang bị bộ pin 77,4kWh, mang lại khả năng vận hành ấn tượng.

Tuy nhiên, mức giá được đại lý đưa ra lên tới 1,679 tỉ đồng đang gây nên nhiều tranh cãi. Con số này cao hơn đáng kể so với các dòng SUV chạy xăng dầu cỡ lớn đang ăn khách hiện nay như Hyundai Palisade hay Ford Everest. Với một mẫu xe điện đã ra mắt vài năm, mức giá này được xem là một rào cản lớn đối với những người muốn sở hữu.

Xe được trang bị bộ pin 77,4kWh và có công suất lên đến 320 mã lực.

Dù là một mẫu xe điện đột phá của Kia, nhưng EV6 tại Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề hạ tầng trạm sạc còn hạn chế. Việc thiếu hệ thống sạc chính hãng khiến việc sử dụng xe gặp nhiều bất tiện. Thêm vào đó, Kia EV6 trên thế giới đã có bản nâng cấp năm 2024 với bộ pin 84kWh lớn hơn, cung cấp tầm hoạt động lên tới 495km.

Chính vì vậy, việc chào bán chiếc xe đời cũ với mức giá tương đương xe hạng sang khiến mẫu EV6 này dường như chỉ dành cho những nhà sưu tầm hoặc những khách hàng thực sự đam mê công nghệ xe điện khác biệt.