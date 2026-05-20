Wuling Grango chạy điện lộ diện tại Việt Nam, giá từ 499 triệu đồng

Theo thông tin từ một số đại lý, mẫu MPV thuần điện Wuling Grango EV đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam với giá dự kiến khoảng 499 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm 16 triệu đồng sẽ được tặng kèm bộ sạc 7 kW, thời gian bàn giao xe dự kiến bắt đầu từ ngày 1/6/2026. Ở giai đoạn đầu, xe nhiều khả năng chỉ được phân phối với một phiên bản thuần điện duy nhất.

Wuling Grango thực chất là tên thương mại của mẫu HG7 khi mở bán tại Việt Nam. Xe được định vị ở phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải. Với mức giá quanh 500 triệu đồng, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng các dòng MPV chạy xăng như Mitsubishi Xpander hay Hyundai Stargazer.

Về kích thước, Wuling Grango sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm. Chiều dài tổng thể của xe tương đương nhóm MPV cỡ B, tuy nhiên trục cơ sở lại tiệm cận các mẫu MPV hạng trung như Toyota Innova Cross, hứa hẹn mang đến không gian cabin rộng rãi hơn cho hàng ghế thứ hai và thứ ba.

Những hình ảnh thực tế xuất hiện tại Việt Nam cho thấy Grango theo đuổi phong cách tối giản và thực dụng. Phần đầu xe được bo tròn, sử dụng mặt ca-lăng đóng kín đặc trưng của xe điện. Các chi tiết như tay nắm cửa, ốp gương hay mâm thép đều được sơn đen nhằm tối ưu chi phí sản xuất. Nhiều khả năng phiên bản thương mại sẽ được bổ sung thêm ốp nhựa cho bộ mâm để tăng tính thẩm mỹ.

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 2+2+3 với hàng ghế thứ hai dạng ghế cơ trưởng có tựa tay riêng. Điểm đáng chú ý là cả ba hàng ghế đều có thể gập phẳng hoàn toàn, cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý lên tới 2.800 lít khi cần chở nhiều đồ.

Trang bị bên trong xe tập trung vào tính thực dụng với điều hòa chỉnh cơ, ghế nỉ, cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin nhỏ và chìa khóa cơ. Dù vậy, Grango vẫn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cùng núm xoay chuyển số điện tử hiện đại.

Cung cấp sức mạnh cho Wuling Grango EV là mô-tơ điện công suất 101 mã lực, mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC. Mẫu MPV điện này hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút, trong khi sạc AC từ 20% đến 100% mất khoảng 5 giờ.

Do được định vị ở nhóm giá rẻ, danh sách an toàn của xe chỉ dừng ở các trang bị cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và túi khí cho người lái.

Ảnh: Đại lý