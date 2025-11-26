Loạt xe Ford Territory đời 2022 giá dưới 700 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM

Ford Territory đang dần trở thành lựa chọn nổi bật trong nhóm SUV hạng C cũ khi nhiều chiếc đời 2022 xuất hiện trên thị trường với mức giá dưới 700 triệu đồng. Sức hút đến từ thiết kế hiện đại, trang bị khá đầy đủ và đặc biệt là mức khấu hao nhanh hơn dự đoán, khiến mẫu xe này hấp dẫn với nhóm người mua đang tìm một chiếc SUV rộng rãi nhưng ngân sách không vượt quá mốc 700 triệu.

Một vài tin rao bán Ford Territory.

Chẳng hạn tại TP.HCM, một chiếc Territory Trend 1.5 AT 2022 màu trắng được rao ở mức 695 triệu đồng, Odo 26.600Km. Xe thuộc diện lắp ráp trong nước, ngoại hình còn giữ độ mới khá tốt, phù hợp cho gia đình chạy phố hằng ngày. Người bán mô tả xe đẹp, không va chạm và có hỗ trợ sang tên.

Cũng tại TP.HCM có thêm một chiếc Territory Trend 1.5 AT 2022 có Odo tương tự nhưng giá 696 triệu đồng. Điểm đáng chú ý ở tin rao này là người bán cam kết không đâm đụng, không ngập nước và hỗ trợ kiểm tra toàn quốc. Những cam kết dạng này thường là lợi thế trong phân khúc xe cũ, nhất là các mẫu SUV từng được săn nhiều giai đoạn mới ra mắt.

Hay ở Hà Nội, chiếc Ford Territory Titanium 1.5 AT 2022 giá 699 triệu đồng xuất hiện như một lựa chọn hiếm hoi dưới 700 triệu đồng ở thành phố này. Xe chạy 57.000Km, màu đỏ, nội ngoại thất vẫn còn nguyên bản theo mô tả. Người bán cho biết xe thuộc bản cao nên có thêm một số tính năng tiện nghi mà bản thường không có, phù hợp người mua muốn trải nghiệm đầy đủ.

Ảnh thực tế một chiếc Territory Trend 1.5 AT 2022 được rao bán tại TP.HCM.

Đặt các tin rao này cạnh nhau cho thấy biên độ giá Territory cũ đời 2022 dưới 700 triệu khá đều, chủ yếu dao động từ 695 đến 699 triệu đồng tùy số Km và tình trạng xe. Dù chênh lệch Odo gần gấp đôi, chiếc Titanium tại Hà Nội vẫn có giá tương đương xe tại TP.HCM, phản ánh việc người mua đánh giá cao trang bị hơn mức sử dụng thực tế.

Xu hướng giá Territory hiện nay cho thấy biên độ giảm đã chững lại, nhất là với xe odo thấp. Người mua đang quan tâm đến những xe chạy dưới 30.000 km vì mức khấu hao được xem là hợp lý, chi phí bảo dưỡng ban đầu không quá cao và vẫn còn nhiều thời gian sử dụng mà chưa phải lo các hạng mục đại tu.

Nhìn tổng thể, mức giá dưới 700 triệu đồng cho một chiếc SUV hạng C đời 2022 như Ford Territory được xem là hợp lý trong thời điểm hiện tại. Người mua có thể khai thác xe ngay mà không tốn thêm chi phí lớn, trong khi người bán đa phần đều đưa ra các cam kết minh bạch về nguồn gốc và tình trạng.

Với những ai đang tìm SUV đô thị rộng rãi, chi phí sử dụng vừa phải và tầm tiền dưới 700 triệu, các tin rao Ford Territory đời 2022 trong ảnh là những lựa chọn nên xem trực tiếp. Nếu xe đúng mô tả, lịch sử bảo dưỡng rõ ràng và kiểm tra độc lập không phát hiện lỗi, mức giá ở nhóm này được đánh giá là cạnh tranh so với mặt bằng chung thị trường SUV cũ năm 2025.