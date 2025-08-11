Ford Territory mới chốt ngày ra mắt tại Việt Nam

Còn hơn 1 tuần Ford Territory 2025 mới chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam, tuy nhiên hình ảnh thực tế mẫu xe này vừa được chia sẻ trên các Group xe. Cụ thể, Ford Việt Nam đã xác nhận thông tin ra mắt Territory 2025 vào ngày 15/8 tới đây trên Fanpage.

Theo đó khách hàng không còn phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến mẫu xe mới, từng được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 10/2024. Qua những hình ảnh đang được loan truyền trên mạng xã hội, Ford Territory 2025 sẽ có diện mạo hiện đại hơn.

Phần đầu xe với lưới tản nhiệt tổ ong mở rộng sang hai bên, cùng với dải đèn LED tạo hình chữ L khá nổi bật. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến phần đầu xe Kia Carnival nhưng gọn gàng hơn. Một số nhận định cũng cho rằng đầu xe trông “kém lực” hơn trước đây.

Theo thông tin ra mắt tại Trung Quốc, Ford Territory 2025 sẽ không thay đổi thông số kích thước. Theo đó chiều dài x rộng x cao vẫn lần lượt 4.685 x 1.935 x 1.706 (mm), trong khi chiều dài cơ sở ở mức 2.726 mm. Thiết kế đuôi xe cũng không có nhiều thay đổi và vẫn nổi bật với đèn hậu LED.

So với tại Trung Quốc, Ford Territory 2025 trong ảnh vẫn có nội thất 2 tông màu với màu đen chủ đạo và các điểm nhấn màu cam. Sau vô lăng vẫn trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch, trong khi khu vực điều khiển trung tâm giữ nguyên thiết kế với 2 cụm núm xoay được thiết kế tinh gọn.

Cận cảnh vô lăng Ford Territory 2025 cũng không có nhiều thay đổi. Thiết kế D-cut thể thao quen thuộc, đi kèm là các phím điều khiển âm thanh, đàm thoại, ra lệnh giọng nói và hệ thống an toàn ADAS thông minh.

Phiên bản Ford Territory 2025 được chia sẻ cũng không có sự khác biệt về vận hành. Bên dưới capo vẫn là khối động cơ Ecoboost 1.5L quen thuộc cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép dạng ướt.

Tại khu vực ASEAN, Ford Territory chỉ được phân phối và bán ra tại 2 quốc gia gồm Việt Nam và Philippines. Tại Việt Nam, mẫu xe này được lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương, trong khi mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc tại Philippines. Và khá trùng hợp khi Ford Territory 2025 cũng sẽ ra mắt tại Philippines trong ngày 8/8 tới đây, trước thị trường VN đúng 1 tuần.