Volvo công bố kế hoạch ra mắt 13 mẫu xe mới đến năm 2030 trên toàn cầu

Thương hiệu xe sang Thụy Điển vừa chính thức công bố kế hoạch sản phẩm quy mô nhất trong suốt 99 năm lịch sử nhằm nâng cao lợi nhuận và gấp đôi thị phần toàn cầu. Cụ thể, Volvo sẽ trình làng tới 13 dòng xe hoàn toàn mới từ nay đến năm 2030, phủ rộng ở cả hai mảng xe thuần điện (EV) lẫn xe lai (Hybrid), đồng thời mở rộng sang các kiểu dáng xe mới ngoài phân khúc SUV quen thuộc.

Khác với các bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vừa ra mắt gần đây trên XC40, XC60 hay XC90, toàn bộ 13 sản phẩm trong kế hoạch này đều là các mẫu xe phát triển hoàn toàn mới. Trong đó, 7 dòng xe sẽ được phân phối tại các thị trường phía Tây như Châu Âu và Bắc Mỹ, 6 mẫu xe còn lại sẽ sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc.

Volvo XC60 “lột xác” lần thứ tư, chạy điện gần 200 km.

Đáng chú ý, Volvo xác nhận sẽ khai phá các phân khúc hoàn toàn mới, làm dấy lên kỳ vọng về sự trở lại của những dòng xe wagon di sản. Ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới của hãng cũng sẽ được hé lộ qua một mẫu xe (concept) ra mắt vào năm 2027 dưới sự dẫn dắt của Thomas Ingenlath – cựu CEO Polestar vừa trở lại ghế Giám đốc Thiết kế của Volvo.

Về mặt kỹ thuật, các mẫu xe dành cho thị trường phương Tây sẽ phát triển trên nền tảng khung gầm SPA2 (đang dùng trên EX90, ES90) và SPA3 (dành cho EX60 sắp tới), đi kèm nền tảng máy tính trung tâm HuginCore.

Xe điện Volvo sẽ có thêm các dòng sản phẩm mới.

Đối với các dòng xe tại Trung Quốc, Volvo sẽ sử dụng khung gầm dùng chung và hệ thống công nghệ được tối ưu riêng cho thị trường này hợp tác cùng tập đoàn mẹ Geely. Mục tiêu của Volvo là nâng tỷ lệ mức độ tương đồng linh kiện giữa các dòng xe trong Tập đoàn Geely từ 10% hiện tại lên đến 30% vào năm 2030 để tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

Chủ tịch kiêm CEO Volvo, ông Hakan Samuelsson, khẳng định không gian trưng bày của hãng sẽ hoàn toàn thay đổi vào năm 2030 với mục tiêu trở thành thương hiệu xe sang dẫn đầu. Kế hoạch đột phá này tựa trên 4 trụ cột chính: dải sản phẩm cá nhân hóa theo từng khu vực, duy trì vị thế dẫn đầu về điện hóa, tối ưu hóa sức mạnh hợp lực với Geely và cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cho khách hàng.

Song song với việc tung ra các dòng xe điện mới, Volvo vẫn tiếp tục phát triển động cơ hybrid thế hệ thứ 3 để phục vụ nhóm khách hàng chưa sẵn sàng chuyển dịch hoàn toàn sang xe điện.