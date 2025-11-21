Volvo S90 và XC60 bản nâng cấp mới có giá từ 2,3 tỷ đồng

Triển lãm chủ đề "Drive. Life." được tổ chức trong không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi khách tham quan có thể cảm nhận rõ sự giao thoa giữa công nghệ tương lai và di sản thiết kế Bắc Âu.

Chủ đề mang thông điệp Drive. Life. (Lái an toàn. Sống trọn vẹn), đưa người xem qua từng khu vực trưng bày tái hiện những giá trị cốt lõi của Volvo về sự an toàn, bền vững, thư thái trong phong cách sống và triết lý lấy con người làm trung tâm.

Thiết bị mô phỏng cảm biến khoảng cách và cảnh báo vật thể trên những chiếc xe Volvo.

Không gian trưng bày về dải sản phẩm của Volvo.

Bội đôi Volvo S90 và XC60 nâng cấp mới.

Hai mẫu xe XC60 và S90 mới trở thành tâm điểm, thể hiện rõ định hướng của Volvo tại Việt Nam trong việc nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số và chất lượng vận hành.

Volvo XC60 mới nâng tầm trải nghiệm người dùng

Kể từ khi ra mắt năm 2008, XC60 đã trở thành mẫu SUV bán chạy nhất của Volvo với hơn 2,7 triệu xe giao đến khách hàng toàn cầu. XC60 bản nâng cấp có diện mạo hiện đại hơn với lưới tản nhiệt thiết kế mới cùng logo tinh xảo, cụm đèn hậu tối màu và bộ mâm hợp kim 19 inch năm chấu kép.

Xe bổ sung màu ngoại thất mới Forest Lake lấy cảm hứng từ thiên nhiên Bắc Âu. Nội thất XC60 mang phong cách Scandinavian đương đại với nhiều vật liệu cao cấp hơn. Khu vực điều khiển trung tâm được tái thiết kế, sạc không dây đặt lại vị trí thuận tiện hơn, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins tinh chỉnh lưới loa thép không gỉ.

Ghế ngồi có thêm tùy chọn chất liệu Quilted Nordico thân thiện môi trường bên cạnh da Nappa. Khả năng cách âm được cải thiện nhờ vật liệu tiêu âm mới, đi kèm hệ thống lọc không khí nâng cao.

Cải tiến nổi bật nằm ở màn hình trung tâm 11,2 inch chống chói LCF, chạy trên nền tảng Snapdragon Cockpit thế hệ mới với hiệu năng xử lý và đồ họa mạnh hơn đáng kể. Hệ điều hành Google Automotive Services và giao diện Volvo Car UX mới giúp thao tác trực quan, thuận tiện.

XC60 tại Việt Nam có hai phiên bản: XC60 Ultra sử dụng động cơ B5, dung tích 2.0L tăng áp turbo mild hybrid 48V, cho công suất 249 mã lực và XC60 Plug-in Hybrid Ultra dùng động cơ xăng, dung tích 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 462 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 4,8 giây và có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 89 km.

Sedan Volvo S90 thiết kế mới sắc sảo

Volvo S90 được làm mới toàn bộ phần đầu xe, từ nắp ca-pô, cản trước.

Lưới tản nhiệt đan chéo kết hợp các chi tiết mạ crôm sáng mang lại diện mạo mới.

Phần sau xe được nâng cấp với cụm đèn thông báo mới.

Phiên bản nâng cấp của S90 được làm mới toàn bộ phần đầu xe, từ nắp ca-pô, cản trước đến tấm chắn bùn. Lưới tản nhiệt đan chéo kết hợp các chi tiết mạ crôm sáng mang lại diện mạo tinh tế hơn.

Đèn chiếu sáng Thor’s Hammer được làm thanh mảnh, ứng dụng công nghệ Matrix LED với khả năng mở rộng góc đánh lái và điều chỉnh sáng chính xác. Cụm đèn hậu tối màu và mâm 20 inch mới hoàn thiện tổng thể hiện đại, đi kèm màu sơn mới Aurora Silver.

Khoang lái thực dụng và sang trọng.

Cần số được thiết kế tinh tế.

Nội thất S90 nâng cấp với táp-lô bọc vinyl, ốp gỗ bố trí theo phương ngang và chi tiết vải dệt từ polyester tái chế. Hệ thống đèn viền tạo hiệu ứng ánh sáng tinh tế, đồng thời tôn lên kết cấu vật liệu trong không gian cabin. Loa Bowers & Wilkins và vô-lăng thiết kế mới đồng bộ với tinh thần của XC60 nâng cấp.

S90 sử dụng màn hình trung tâm 11,2 inch chống chói, bảng đồng hồ 12,3 inch độ phân giải cao, chạy nền tảng Snapdragon Cockpit và hệ điều hành GAS tương tự XC60. Điểm đặc biệt là hệ thống treo khí nén điện tử cầu sau, sử dụng cảm biến theo dõi mặt đường 500 lần mỗi giây để điều chỉnh giảm chấn, tăng sự êm ái và ổn định.

Không gian hàng ghế sau rộng rãi và sang trọng.

Phiên bản S90 Plug-in Hybrid Ultra được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,8 giây và có phạm vi chạy thuần điện đến 98 km.

Bảng giá niêm yết bộ đôi xe Volvo S90 Plug-in Hybrid Ultra và Volvo XC60: