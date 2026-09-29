Volvo hé lộ thêm thông tin về bộ đôi EX90 và ES90 trước khi ra mắt tại Việt Nam

Trước khi Volvo EX90 và ES90 chính thức ra mắt tại Việt Nam, khách hàng đăng ký sở hữu sớm hai mẫu xe điện này sẽ nhận loạt đặc quyền gồm bộ sạc tại nhà, bảo dưỡng chính hãng, bảo hiểm vật chất và các dịch vụ hỗ trợ sử dụng xe.

Theo đó, các quyền lợi dành cho khách hàng sở hữu sớm hai mẫu xe bao gồm: bộ sạc AC cao cấp tại nhà 7kW (Wallbox) cùng gói lắp đặt tiêu chuẩn; 10 triệu điểm VETC Loyalty; gói cứu hộ VETC RSA 24/7 trong 03 năm; 03 năm bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống chính hãng và 01 năm bảo hiểm vật chất.

Bộ đôi Volvo EX90 và ES90 sắp ra mắt tại Việt Nam sẽ có những ưu đãi riêng.

Ngoài ra, người mua sớm còn được nhận quà tặng độc quyền từ Volvo cùng các đặc quyền mở rộng dành cho khách hàng của thương hiệu. Hãng xe Thụy Điển cho biết, các ưu đãi này được áp dụng trong giai đoạn trước khi EX90 và ES90 ra mắt chính thức tại Việt Nam. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ hệ thống đại lý ủy quyền của Volvo Car Việt Nam để tìm hiểu chi tiết về chương trình và điều kiện áp dụng.

EX90 và ES90 là hai mẫu xe điện mới trong danh mục sản phẩm của Volvo. Cả hai sử dụng kiến trúc điện áp 800V, với khả năng sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút trong điều kiện lý tưởng. Xe cũng được trang bị hệ máy tính lõi thế hệ mới và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa thông qua OTA.

Việc đưa ra gói quyền lợi ngay trước thời điểm ra mắt giúp Volvo Việt Nam tạo một chương trình riêng cho nhóm khách hàng lựa chọn sở hữu EX90 và ES90 từ giai đoạn đầu. Thay vì chỉ tập trung vào ưu đãi trực tiếp về giá, phần lớn quyền lợi được thiết kế xoay quanh quá trình sử dụng xe, từ sạc tại nhà đến bảo dưỡng, bảo hiểm và cứu hộ.