Volvo XC90 2026 sắp ra mắt Việt Nam, giá rẻ hơn gần nửa tỷ đồng

Volvo XC90 2026 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 20/3 tới đây với mức giá tạm tính khoảng 3,579 tỷ đồng. So với bản tiền nhiệm, mức giá này được cho là giảm gần nửa tỷ đồng, qua đó giúp mẫu SUV hạng sang cỡ lớn của thương hiệu Thụy Điển trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc.

Ở lần nâng cấp này, Volvo XC90 không thay đổi kích thước tổng thể nhưng tinh chỉnh nhẹ thiết kế ngoại thất. Lưới tản nhiệt mạ chrome được thiết kế lại với họa tiết nan chéo thay cho dạng thanh dọc trước đây, trong khi cụm đèn LED “Búa Thor” đặc trưng trở nên mảnh hơn và kéo dài sát vào phần ca-lăng nhằm tạo cảm giác liền mạch. Ngoài ra, xe nhiều khả năng được trang bị bộ mâm hợp kim 21 inch đa chấu thiết kế mới cho thị trường Việt Nam.

Khoang nội thất là khu vực có thay đổi đáng chú ý nhất. Màn hình trung tâm đặt dọc được nâng kích thước từ 9 inch lên 11,2 inch, đồng thời mật độ điểm ảnh tăng khoảng 21% giúp cải thiện độ sắc nét hiển thị. Hệ thống thông tin giải trí chuyển sang sử dụng nền tảng Snapdragon Cockpit của Qualcomm, mang lại tốc độ xử lý nhanh gấp đôi và hiệu suất đồ họa cao gấp 10 lần so với thế hệ trước, qua đó nâng trải nghiệm vận hành và giải trí trên xe.

Các trang bị tiện nghi cao cấp quen thuộc vẫn được duy trì, bao gồm cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa công suất 1.410W, điều hòa tự động bốn vùng độc lập, ghế da Nappa tích hợp thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh. Những yếu tố này tiếp tục giúp XC90 duy trì vị thế trong nhóm SUV hạng sang chú trọng trải nghiệm nội thất và sự tinh tế trong thiết kế.

Phiên bản dành cho Việt Nam chuyển từ cấu hình động cơ B6 sang B5. Thay vì kết hợp tăng áp và siêu nạp cho công suất 300 mã lực như trước, Volvo XC90 mới sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp tích hợp hệ thống mild-hybrid 48V, cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Dù thông số sức mạnh giảm nhẹ, hệ truyền động mới được kỳ vọng tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và cải thiện độ êm ái khi vận hành. Xe vẫn duy trì hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Gói công nghệ an toàn tiếp tục là điểm nhấn với hệ thống Pilot Assist tích hợp hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù, cùng camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh.

Nếu giữ nguyên giá khi chính thức mở bán, Volvo XC90 2026 sẽ có lợi thế đáng kể trước các đối thủ như BMW X5 hay Audi Q7, đồng thời tiệm cận hơn với Lexus RX vừa được điều chỉnh giá khởi điểm xuống còn hơn 3,3 tỷ đồng.