Volvo ES90 và EX90 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Volvo Car Việt Nam vừa công bố chương trình dành cho những khách hàng đặt sớm hai mẫu xe điện thuần EX90 và ES90 trước thời điểm ra mắt. Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 7/2026 tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc, trong khi bộ đôi xe điện dự kiến được giới thiệu tới khách hàng Việt vào quý IV năm nay.

Theo hãng khách hàng tham gia chương trình đặt sớm EX90 và ES90 sẽ được hưởng các đặc quyền riêng. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết những quyền lợi này và cho biết thông tin sẽ được cung cấp trực tiếp tại hệ thống đại lý ủy quyền.

EX90 và ES90 sẽ giúp hãng hoàn thiện dải sản phẩm xe điện tại thị trường Việt Nam.

Việc mở chương trình đặt sớm diễn ra trước thời điểm hai mẫu xe chính thức ra mắt, đồng thời đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng danh mục xe thuần điện của hãng tại Việt Nam. Trước đó, Volvo đã phân phối các dòng xe plug-in hybrid và mẫu crossover thuần điện EC40.

Sự xuất hiện của EX90 và ES90 sẽ giúp hãng hoàn thiện dải sản phẩm xe điện tại thị trường Việt Nam, phù hợp với chiến lược điện hóa đang được Volvo triển khai trên phạm vi toàn cầu. EX90 và ES90 là hai mẫu xe đầu tiên của Volvo được phát triển trên kiến trúc điện áp 800V.

Nền tảng này giúp nâng cao hiệu quả truyền tải năng lượng, cải thiện hiệu suất hệ thống pin và rút ngắn thời gian sạc. Trong điều kiện lý tưởng và sử dụng trạm sạc nhanh DC công suất cao, bộ đôi xe điện có thể sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút.

Bộ đôi xe điện có thể sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút.

Ngoài nền tảng điện mới, cả hai mẫu xe đều được trang bị máy tính trung tâm thế hệ mới với khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa thông qua công nghệ OTA (Over-the-Air).

Volvo ES90 được định vị ở phân khúc sedan thuần điện cao cấp với thiết kế fastback, kết hợp kiểu dáng sedan truyền thống và những đặc trưng thường thấy trên các mẫu crossover như khoảng sáng gầm lớn hơn.

Trong khi đó, EX90 là mẫu SUV điện cỡ lớn có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, hướng đến nhu cầu sử dụng của các gia đình. Volvo cho biết đây là mẫu xe có tiêu chuẩn an toàn cao nhất mà hãng từng phát triển trong kỷ nguyên xe điện.

EX90 đã đạt xếp hạng an toàn 5 sao của Euro NCAP, danh hiệu Top Safety Pick+ từ IIHS, đồng thời được vinh danh là Mẫu xe sang của năm 2025 tại giải thưởng World Car Awards. Cùng với việc chuẩn bị đưa EX90 và ES90 ra thị trường, Volvo Car Việt Nam cho biết đang tiếp tục đầu tư vào hạ tầng phục vụ xe điện.

Hiện các đại lý trên toàn quốc đã được trang bị trạm sạc nhanh. Hãng cũng đang phối hợp với các đối tác để mở rộng mạng lưới sạc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống trạm sạc trên cả nước đã được kết nối với nền tảng VETC, cho phép người dùng tìm kiếm trạm sạc, thực hiện quá trình sạc và thanh toán thông qua điện thoại, góp phần đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng xe điện.