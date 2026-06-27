Volkswagen Beetle sơn hình quả bóng cùng chủ nhân xuyên nước Mỹ xem World Cup

Không phải siêu xe hay mẫu xe điện mới, một chiếc Volkswagen Beetle sản xuất từ năm 1974 đang trở thành tâm điểm chú ý bên lề FIFA World Cup 2026. Chủ nhân của chiếc xe là Paul Kennedy, 55 tuổi, sống tại bang Florida (Mỹ), người quyết định thực hiện chuyến road trip xuyên nước Mỹ để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chiếc Volkswagen Beetle sơn hình quả bóng. Nguồn: Courtesy Paul Kennedy

Điểm đặc biệt nằm ở ngoại thất của chiếc Beetle khi toàn bộ thân xe được sơn theo họa tiết quả bóng đá khổng lồ. Kennedy cho biết ông thực hiện bản độ này từ năm 1994 nhằm quảng bá cửa hàng bán đồ bóng đá của mình, đúng dịp Mỹ lần đầu đăng cai World Cup. Khi đó, chiếc xe đã cùng ông di chuyển hơn 32.000 km, ghé qua mọi sân vận động tổ chức giải đấu và nhận được tài trợ từ nhiều thương hiệu lớn như Adidas, JVC và Snickers.

Ba thập kỷ sau, khi World Cup một lần nữa trở lại Bắc Mỹ, chiếc Volkswagen Beetle đặc biệt tiếp tục tái xuất. Trước chuyến đi, Kennedy đã thay động cơ, hệ thống phanh và lốp mới để đảm bảo chiếc xe có tuổi đời hơn nửa thế kỷ vẫn đủ khả năng đồng hành cùng ông trong hành trình kéo dài qua hàng loạt thành phố như Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver, Dallas, Houston, Miami, Atlanta và New York.

Nguồn: Courtesy Paul Kennedy

Theo Kennedy, chiếc Beetle hiện đã lăn bánh hơn 320.000 km. Dù không có điều hòa và vẫn sử dụng nhiều chi tiết nguyên bản, ông muốn giữ lại tối đa trải nghiệm giống như kỳ World Cup năm 1994. Do tuổi đời của xe, một phần chặng đường năm nay sẽ được thực hiện bằng xe kéo trước khi Beetle tiếp tục tự vận hành ở các điểm dừng chính.

Bản đồ World Cup năm 1994 của Paul Kennedy. Nguồn: Courtesy Paul Kennedy

Trong hơn 30 năm qua, Paul Kennedy đã tham dự 9 kỳ World Cup tại nhiều quốc gia khác nhau. Với ông, chiếc Volkswagen Beetle hình quả bóng không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành biểu tượng của niềm đam mê bóng đá, thu hút sự chú ý của người hâm mộ ở bất cứ nơi nào xuất hiện và góp thêm một câu chuyện thú vị bên lề World Cup 2026.