Kia huy động 660 xe phục vụ World Cup 2026, Carnival và Sorento góp mặt

FIFA World Cup 2026 đang diễn ra sôi động tại Mỹ, Canada và Mexico với sự góp mặt của 48 đội tuyển quốc gia. Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, công tác hậu cần cũng thu hút sự chú ý khi Kia là một trong những thương hiệu đảm nhận vai trò Đối tác Di chuyển Chính thức (Official Mobility Partner), cung cấp 660 phương tiện phục vụ giải đấu.

Đội xe của Kia được phân bổ tại các thành phố đăng cai nhằm hỗ trợ nhiều hoạt động vận hành trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Đây là một phần trong chương trình hợp tác giữa Hyundai Motor Group và FIFA kéo dài đến năm 2030, đồng thời đánh dấu kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp tập đoàn ô tô Hàn Quốc đồng hành cùng giải đấu với vai trò cung cấp phương tiện chính thức.

Danh sách xe được Kia huy động khá đa dạng, bao gồm các mẫu MPV, SUV, crossover và sedan như Carnival, Sorento, Sportage, Telluride, Niro, Sonet, K4 và K4 Hatchback. Việc sử dụng nhiều dòng xe khác nhau giúp đáp ứng những yêu cầu vận hành đa dạng của một sự kiện thể thao quy mô toàn cầu, từ di chuyển trong đô thị đến phục vụ các hoạt động hậu cần tại nhiều địa điểm khác nhau.

Trong số này, Carnival là mẫu MPV nổi bật nhờ không gian nội thất rộng rãi, trong khi Sorento, Sportage và Telluride là những mẫu SUV chủ lực của Kia tại thị trường Bắc Mỹ. Niro và Sonet mang đến lựa chọn ở phân khúc crossover cỡ nhỏ, còn K4 và K4 Hatchback là hai mẫu sedan mới được hãng giới thiệu, góp mặt trong đội xe phục vụ giải đấu.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia. Quy mô mở rộng khiến nhu cầu vận chuyển và điều phối phương tiện tăng đáng kể so với các kỳ World Cup trước, đòi hỏi hệ thống hậu cần hoạt động liên tục trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Đối với Kia, việc đồng hành cùng World Cup 2026 không chỉ góp phần bảo đảm công tác tổ chức mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh thương hiệu trước hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong suốt giải đấu, những mẫu xe mang logo Kia sẽ xuất hiện tại nhiều địa điểm tổ chức và trong các hoạt động chính thức của FIFA, giúp thương hiệu Hàn Quốc gia tăng mức độ hiện diện tại một trong những sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh.