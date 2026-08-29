VinFast VF 5 thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp, diện mạo ngày càng rõ nét

Nguyên mẫu xuất hiện tại Ấn Độ được cho là VF 5 thế hệ thứ hai, hiện chưa chính thức ra mắt. Động thái này cũng cho thấy VinFast có thể đang nhắm tới phân khúc SUV điện dưới 4 m, nơi có các đối thủ như Tata Punch EV, Nexon EV và Mahindra XUV 3XO EV.

So với VF 5 hiện hành, xe thử nghiệm sở hữu kiểu dáng vuông vức và đậm chất SUV hơn. Phần đầu dựng đứng, nắp ca-pô phẳng, đèn chiếu sáng đặt thấp bên dưới dải LED định vị kéo ngang. Thân xe có các đường gân sắc nét, vòm bánh lớn và ốp nhựa đen. Phía sau nhiều khả năng sử dụng cụm đèn hậu nối liền.

Bên trong, VF 5 mới được cho là có táp-lô thiết kế lại, màn hình trung tâm dạng nổi, vô-lăng hai chấu và cụm điều khiển trung tâm mới. Một số trang bị như cửa sổ trời, ghế thông gió, màn hình kỹ thuật số và cửa gió điều hòa hàng ghế sau cũng có thể xuất hiện.

Thông số vận hành của thế hệ mới chưa được tiết lộ. VF 5 hiện tại dùng mô-tơ điện 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm cùng pin 29,6 hoặc 37,23 kWh. Bản pin lớn có tầm hoạt động khoảng 326 km theo NEDC.

VinFast chưa xác nhận kế hoạch bán VF 5 mới tại Ấn Độ. Truyền thông địa phương dự đoán mẫu xe có thể có giá từ 1,2 triệu rupee, tương đương hơn 328 triệu đồng.