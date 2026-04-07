Mitsubishi Xpander nhận ưu đãi lên đến 75 triệu đồng

Tháng 4/2026, Mitsubishi Việt Nam áp dụng hỗ trợ phiếu nhiên liệu cho phần lớn dòng xe, mang đến chương trình ưu đãi thiết thực, bám sát nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng. Trên thị trường MPV và crossover cỡ nhỏ cạnh tranh khốc liệt Việt Nam, các đối thủ như Honda BR-V, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer và Toyota Veloz Cross đều có điểm mạnh riêng, nhưng Mitsubishi Xpander vẫn chứng tỏ sự nổi trội về khả năng giữ giá, vận hành ổn định và mức giá phù hợp.

Khi lựa chọn các mẫu xe thuộc dòng Xpander và Xpander Cross đồng loạt nhận ưu đãi hỗ trợ phiếu nhiên liệu trị giá lên đến 75 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể: phiên bản AT được hỗ trợ phiếu nhiên liệu trị giá 75 triệu đồng. Ở bản MT được hỗ trợ phiếu nhiên liệu trị giá 57 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe có doanh số tốt nhất trong phân khúc xe 7 chỗ động cơ xăng.

Tiếp theo là phiên bản Premium được hỗ trợ phiếu nhiên liệu trị giá 53 triệu đồng và mẫu xe cao cấp nhật Xpander Cross được hỗ trợ phiếu nhiên liệu trị giá 55 triệu đồng. Xpander được Mitsubishi chăm chút từng chi tiết với ngoại thất trẻ trung, nam tính theo ngôn ngữ Dynamic Shield. Xe có kích thước tổng thể lớn hơn thế hệ trước, chiều dài cơ sở 2.775 mm mang lại không gian nội thất rộng rãi.

Điểm nhấn về ngoại hình là cụm lưới tản nhiệt hình chữ X bản to được mạ crom sáng bóng, đèn LED thấu kính công nghệ cao, bộ mâm hợp kim có kích thước 16–17 inch tùy phiên bản, cùng các chi tiết như tay nắm cửa mạ crom tích hợp mở khóa thông minh.

Bước vào trong, không gian nội thất là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tối giản nhưng đầy thực dụng với vật liệu da thật cao cấp, các chi tiết bọc da có đường chỉ khâu tinh xảo tạo nên sự sang trọng. Xe hỗ trợ màn hình cảm ứng 7–9 inch tùy phiên bản, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, vô-lăng bọc da đa chức năng tích hợp điều khiển đàm thoại rảnh tay, điều hòa nút bấm với tính năng Max Cool làm lạnh nhanh. Đây là những trang bị nâng tầm trải nghiệm người dùng trong phân khúc MPV.

Xe được trang bị khối động động cơ xăng MIVEC, dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Động cơ được tinh chỉnh để cải thiện khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu ở mức tiêu thụ trung bình khoảng 7,1 lít/100km kết hợp. Một trong những yếu tố làm nên danh tiếng "vua giữ giá" của Mitsubishi Xpander nằm ở công nghệ động cơ MIVEC làm tăng hiệu suất đốt cháy nhiên liệu và giảm tiêu hao.

Hệ thống treo và khung xe được tinh chỉnh theo tiêu chuẩn an toàn cao cấp nhất phân khúc giúp nâng cao độ bền bỉ và an toàn lâu dài. Cụ thể, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau thanh xoắn được gia cố giúp xe ổn định hơn khi vận hành qua địa hình gập ghềnh hay vào cua tốc độ cao.

Xe chú trọng an toàn với các hệ thống ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ASC, kiểm soát lực kéo TCL và cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Bản cao cấp có thêm camera 360 độ, cảm biến lùi cùng phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Tuy nhiên, xe chỉ được trang bị 2 túi khí phía trước, yếu tố này vẫn gây tranh luận so với các đối thủ trong phân khúc.

Bên cạnh đó, Mitsubishi áp dụng chiến lược sản xuất linh hoạt, nhập khẩu phối hợp lắp ráp trong nước giúp ổn định nguồn cung và giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng, qua đó hỗ trợ khách hàng cũ giữ xe lâu dài với chi phí thấp, dẫn đến giá trị bán lại luôn cao.

Bảng giảm giá chi tiết tất cả các dòng xe của Mitsubishi đang phân phối tại Việt Nam:

Dòng xe Phiên bản Giá trị ưu đãi Destinator Ultimate & Premium Gói tài chính trị giá 35 triệu đồng Xpander Cross PNL trị giá 55 triệu đồng Premium PNL trị giá 53 triệu đồng AT PNL trị giá 75 triệu đồng MT PNL trị giá 57 triệu đồng XForce Ultimate (2 tone màu) PNL trị giá 35 triệu đồng Ultimate (1 tone màu) Premium PNL trị giá 34 triệu đồng GLX PNL trị giá 30 triệu đồng Attrage CVT Premium PNL trị giá 43,5 triệu đồng và quà tặng MT PNL trị giá 46 triệu đồng và quà tặng Triton 2WD AT GLX PNL trị giá 49 triệu đồng 2WD AT Premium PNL trị giá 46 triệu đồng 4WD AT Athlete (2026 PNL trị giá 56 triệu đồng 4WD AT Athlete (2025) PNL trị giá 76 triệu đồng