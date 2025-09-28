Trang bị những tính năng này, nguy cơ tai nạn ô tô giảm gần một nửa

Trong trường hợp xấu nhất, tai nạn giao thông có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong cho nạn nhân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hơn 1 triệu người chết vì tai nạn giao thông đường bộ, cùng với khoảng 50 triệu người bị thương. Do đó các tính năng an toàn không chỉ là những tiện ích mà còn là những công cụ quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro.

Hệ thống an toàn ô tô đã trải qua nhiều cải tiến trong suốt các thập kỷ qua, từ dây an toàn và túi khí phổ biến vào những năm 1960 và 1970, đến các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến hiện nay. Các mẫu xe hiện đại an toàn hơn rất nhiều so với các thế hệ trước, với những cải tiến về tính năng an toàn và thiết kế cấu trúc đã giảm đáng kể nguy cơ tai nạn và tử vong.

Dưới đây là năm tính năng an toàn ô tô tiên tiến mà người tiêu dùng nên cân nhắc nên trang bị khi có kế hoạch tậu cho mình một chiếc xe mới trong tương lai.

Cảnh báo va chạm phía trước (FCW)

Tính năng này giúp ngăn ngừa va chạm với các vật thể đang tới bằng cách phát ra cảnh báo khi phát hiện nguy cơ. Theo nghiên cứu, va chạm trực diện chiếm 60% số ca tử vong của hành khách trên xe ô tô. Nghiên cứu cho thấy, những chiếc xe được trang bị FCW có số vụ va chạm từ phía sau giảm 17% và số vụ va chạm dẫn đến thương tích giảm 30%. Hệ thống FCW sử dụng cảm biến, có thể là sóng radar hoặc camera, để cảnh báo người lái khi có khả năng xảy ra va chạm.

Cảnh báo điểm mù

Gương chiếu hậu chỉ phản ánh một phần môi trường xung quanh dẫn đến những khu vực không thể nhìn thấy. Hệ thống cảnh báo điểm mù sử dụng cảm biến và camera để phát hiện các phương tiện trong những điểm khuất. Khi phát hiện có xe đang đến gần, hệ thống sẽ cảnh báo người lái, từ đó giúp giảm 14% tai nạn do chuyển làn và 23% thương tích liên quan. Tính năng này hiện được trang bị trên hầu hết các mẫu xe hiện đại, mặc dù tên gọi có thể khác nhau giữa các nhà sản xuất.

Hỗ trợ giữ làn đường

Công nghệ này đã xuất hiện từ những năm 2000 nhằm mục đích chính là giữ cho xe đi đúng làn đường. Hệ thống sử dụng camera để phát hiện vạch kẻ đường và theo dõi chuyển động của xe. Nếu xe di chuyển quá gần hoặc vượt qua vạch kẻ đường, hệ thống sẽ cảnh báo người lái. Tính năng này rất hữu ích trong việc duy trì kiểm soát khi người lái cảm thấy mệt mỏi hoặc mất tập trung, và có thể giảm tới 23% số vụ tai nạn chết người.

Phanh khẩn cấp tự động

Khác với các hệ thống cảnh báo an toàn khác, phanh khẩn cấp tự động (AEB) chủ động ngăn ngừa tai nạn bằng cách tự động phanh khi cần thiết. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy AEB giúp giảm 43% số vụ va chạm từ phía sau và 45% số vụ va chạm dẫn đến thương tích. Hệ thống này thường kết hợp nhiều công nghệ như camera và radar để phát hiện nguy cơ va chạm và tự động kích hoạt phanh nếu người lái không phản ứng kịp thời.

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Tính năng này không chỉ giúp lái xe an toàn hơn mà còn dễ dàng hơn. ACC duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh bằng cách tự động điều chỉnh phanh và chân ga. Một số xe còn tích hợp công nghệ tự động dừng và đi, giúp xe dừng lại trong tình huống giao thông đông đúc và tự khởi động lại khi có thể. Hệ thống này không chỉ giảm bớt gánh nặng cho người lái mà còn đảm bảo xe luôn trong giới hạn tốc độ cho phép, từ đó tăng cường an toàn và ngăn ngừa tai nạn.