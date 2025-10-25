Vén màn Toyota Corolla Cross Hybrid phiên bản off-road đậm chất phiêu lưu

Toyota tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo khi biến mẫu SUV đô thị quen thuộc thành một bản concept đậm chất off-road mang tên Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026. Mẫu xe đặc biệt này sẽ chính thức trình làng tại triển lãm SEMA 2025, diễn ra từ ngày 4 đến 7/11 tại Las Vegas (Mỹ).

Lấy cảm hứng từ núi Nasu – điểm đến nổi tiếng của Nhật Bản với hoạt động leo núi, suối nước nóng và khám phá thiên nhiên – Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition mang tinh thần phiêu lưu và năng động rõ nét. Ngoài ý nghĩa địa danh, “Nasu” trong tiếng Nhật còn có nghĩa là “cà tím”, gợi liên tưởng đến lớp decal màu tím độc đáo trên ngoại thất xe.

Bản concept được phát triển bởi đội ngũ Phát triển Phụ tùng và Phụ kiện Dịch vụ (SPAD) của Toyota, kết hợp các công nghệ thiết kế CAD, in 3D, gia công CNC và lắp ráp thủ công tại nhiều trung tâm kỹ thuật khác nhau.

Ngoại hình của Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition được làm mới toàn diện với gói bodykit off-road chuyên dụng, gồm cản trước và sau thiết kế lại, ốp vè mở rộng, tấm chắn bùn lớn, bệ bước chống trượt, đèn LED phụ trợ và hốc gió trên nắp capo mang phong cách việt dã. Xe được nâng gầm, trang bị bộ lốp Toyo Open Country A/T III, đi kèm mâm đen cỡ lớn giúp tăng độ bám đường và tạo dáng đứng vững chãi hơn hẳn bản tiêu chuẩn.

Trên nóc xe, Toyota bố trí giá để đồ thương hiệu Nasu kèm xe đạp leo núi chuyên dụng, như một lời tri ân gửi tới tay đua trẻ Asa Vermette, nhà vô địch thế giới bộ môn đạp xe leo núi.

Khoang nội thất của bản concept được tùy chỉnh để phù hợp với những chuyến phiêu lưu dài ngày. Xe có đèn bệ bước, đèn sàn, đèn khoang hành lý thiết kế riêng, cốp sau tích hợp ngăn kéo khóa, loa Bluetooth JBL công suất lớn và tủ lạnh di động, mang lại trải nghiệm tiện nghi cho người dùng yêu thích dã ngoại.

Dưới nắp capo, Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid 2.0L kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất 196 mã lực, truyền động đến cả bốn bánh. Cấu hình này giúp xe vừa giữ được độ tiết kiệm nhiên liệu, vừa đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Phó Chủ tịch Nhóm Tiếp thị của Toyota - ông Mike Tripp chia sẻ: “Với Corolla Cross Nasu Edition, chúng tôi muốn chứng minh rằng ngay cả một mẫu xe phổ thông cũng có thể được tái tạo để thể hiện trọn vẹn tinh thần phiêu lưu của Toyota.”