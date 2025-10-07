Suzuki giới thiệu xe ga Address 125 2025, quyết đấu Honda Vision

Suzuki Address 125 2025 là một phiên bản "lột xác" toàn diện cả về thiết kế, động cơ, khung sườn và tính năng sử dụng. Dù được ra mắt khá âm thầm tại thị trường Nhật Bản, nhưng phiên bản mới này lại tạo nên sự chú ý lớn nhờ loạt cải tiến đáng giá, vượt xa phạm vi của một bản nâng cấp thông thường.

Về mặt thiết kế, Address 125 2025 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cổ điển đặc trưng nhưng được tinh chỉnh các chi tiết theo hướng hiện đại và sắc sảo hơn. Cụm đèn pha được thiết kế lại hoàn toàn, kết hợp cùng lớp sơn mờ giúp tôn lên các đường nét thân xe. Những chi tiết nhỏ như viền crôm, cụm đèn hậu hay các mảng ốp thân xe đều được tái thiết kế để đồng nhất hơn, mang lại tổng thể hài hòa và cảm giác cao cấp hơn.

Điểm nổi bật lớn nhất của Address 125 mới chính là khối động cơ được tối ưu. Dù vẫn duy trì công suất tối đa ở mức 8,4 mã lực, nhưng vòng tua máy tối đa được giảm 250 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm lại đạt được sớm hơn ở mức 5.000 vòng/phút. Điều này mang lại khả năng phản hồi tốt hơn ở dải tua thấp, rất phù hợp với điều kiện vận hành đô thị. Ngoài ra, Suzuki cũng đã nâng cấp hệ thống ống xả, ECU và hệ thống nạp khí nhằm tối ưu hóa hiệu suất tổng thể, giảm tiêu hao nhiên liệu và cải thiện khả năng vận hành.

Suzuki cũng thực hiện tinh chỉnh lại hệ thống truyền động vô cấp CVT, nhằm giảm hiện tượng “vọt tua” đột ngột thường thấy ở phiên bản cũ. Nhờ đó, quá trình tăng tốc trở nên mượt mà và liền mạch hơn, cải thiện đáng kể trải nghiệm vận hành, đặc biệt là trong môi trường đô thị đông đúc.

Khung sườn chính của xe được thiết kế lại hoàn toàn, giúp giảm trọng lượng tổng thể của xe đi 1 kg. Đồng thời, độ cứng được tăng thêm 25%, mang lại độ ổn định và cảm giác chắc chắn hơn khi vào cua hoặc chạy ở tốc độ cao. Đi kèm là hệ thống giảm xóc được cải tiến, góp phần nâng cao sự êm ái khi vận hành trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Cùng với đó là hệ thống khởi động hoàn toàn mới, giúp xe nổ máy êm ái và ít tiếng ồn hơn, tạo cảm giác vận hành cao cấp hơn so với các mẫu xe trong cùng phân khúc. Xe cũng được tích hợp hàng loạt các tiện ích như giá chở hàng phía sau, 2 ngăn chứa đồ phía trước, tích hợp cổng sạc USB đem tới nhiều tiện ích khi sử dụng.

Dù có nhiều thay đổi nhưng giá Suzuki Address 125 2025 chỉ tăng nhẹ 6.600 yên so với phiên bản trước, nâng giá bán mới lên 280.500 yên - khoảng 49,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.